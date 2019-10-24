中国将德国置入“外交冰柜”

（德国之声中文网）中国外长绕行柏林。在本周的欧洲之行中，王毅本应到访德国首都，与德国同行马斯举行定期"战略与安全政策对话"。然而，这位中国首席外交官只在德国的两个邻国那里逗留：先是法国，然后是瑞士。

中国外长给马斯吃闭门羹已非首次。上月最后一周，他便曾临时取消原定在纽约联合国全体会议期间的一次共进早餐安排。

其原因显然是：这位社民党籍人士9月9日在柏林的一次活动中与年轻的香港民主运动领导人黄之锋会面。中国称它是对"内部事务的严重干涉"。德国驻华大使还多年来首次被中国外交部召见。中方并威胁将有"严重后果"。现在，中方让德方感受到了这一点。它是北京力图遏制全球范围对香港民主人士表达同情而全面出击的一部分。

变友为敌

最著名的牺牲品是美国篮球联盟NBA。休斯顿火箭队经理莫雷（Daryl Morey）将一幅写有"Fight for Freedom, Stand with Hong Kong"（为自由而战，与香港站在一起）字眼的照片上传到推特上--虽然后来又删掉--，但仍使北京大为光火。中国篮协宣布不再与这个NBA球队合作；电视转播被取消；中国企业终止与NBA的业务关系。中方甚至还要求炒莫雷的鱿鱼。不过，尽管遭受巨额经济损失，NBA总裁肖华（Adam Silver）立场强硬。他表示，"我们希望，每个人都能理解，我们支持言论自由"。

"搬起石头砸自己的脚"--北京做法的批评者使用了中国的这句俗谚，以表示北京这么做只会自损。持批评立场的美籍华人教授裴敏欣在《报业辛迪加》（Project Syndicate）上写道，"中国越将朋友变成敌人，便越使美国容易建构扼制中国权力和野心的广泛联盟"。

迄今，联邦德国总理默克尔被认为是中国在欧洲的最好朋友。德国是中国在欧洲的遥遥领先的最大贸易伙伴和重要的技术提供者。在中美贸易战中，德国之于中国的经济意义还增加了。作为中方相向而行的姿态，在上月默克尔总理的北京之行中，双方还曾讨论过，宝马和梅赛德斯在美国工厂生产的汽车是否可以销往中国，以避惩罚性关税。不过，从那以来，此事又消无声息了。

政治表演与经济利益

柏林墨卡托中国研究中心专家胡谧空（Mikko Huotari）表示，"的确，我们现在暂时被放进了外交深冻柜"。他指出，本来，人们会以为，作为大国，中国会在对待伙伴们的批评方面有越来越从容的态度，但实际上却正相反。

他认为，非常可能，德国企业也会品尝到中国对联邦政府在香港问题上言行的愤怒。他指出，经由经济施压手段达到目的，这符合中国外交政策的逻辑，"德国要是会被网开一面，那便不合常理了" 。

在华德企也看到了问题。一家德国康采恩的经理说，"我个人觉得马斯会见黄之锋是好的，但对做生意可能不利。"

德国外长马斯在柏林与黄之锋会面

另一名经济界头面人物则持不同看法。他表示，未看到相关争议真的损害了德国经济。他指出，恰恰相反，"对方一再向我们强调，中国如何对与德国的经济合作有兴趣。"他告知，中国伙伴们私下里暗示，所有其它的一切都只是"政治表演"。

环境部长舒尔策（Svenja Schulze）下周一将成为自出现外交龃龉以来首位访华的联邦政府阁员。这位社民党籍政治家将可测试，马斯和黄之锋的会晤带来的影响到底有多大。不过那个合作论坛也许真的会受拖累：原计划也在本月举行的德中人权对话。--突然，日期安排不过来了。它不禁让人想到，这突如其来的"问题"不过是北京的一个借口，正可以推迟本就不受待见的人权对话。

虽说如此，中国问题专家胡谧空警告联邦政府，不要在香港问题上改变方针。他表示，不能让自己成为可以被敲诈的对象："在此，绝不能为所发生的事情道歉，否则，它将是一种严重的屈服，并给未来发出一个糟糕的信号。"

凝练/达扬（德新社）