中国将对美国600亿美元产品加征不等关税

(德国之声中文网) 8月3日，中国商务部发言人表示：近日，美方在此前公布对中方2000亿美元输美产品加征10%关税清单的基础上，又提出要将征税税率由10%提高到25%。对此，中方决定，将依法对自美进口的约600亿美元产品按照四档不同税率加征关税。

中国商务部发言人称，中方的征税措施的实施日期将视美方行动而定。

据报道，这约600亿美元商品将涉及原产于美国的5207个税目进口商品，加征关税额度为25%、20%、10%、5%不等。

8月2日，中国外交部长王毅对美国声称将对2000亿美元中国输美产品加征25%关税表示，美方将自食其果。

王毅表示，「以国内法来处理国与国之间的贸易摩擦，试图采取单边行径解决自身关切，违反WTO基本原则。」

王毅呼吁美国有关贸易政策的设计者冷静，听取美国内消费者的声音，重视美国业界的普遍呼声。

中国商务部也发表声明，指控美国「玩弄软硬兼施的两手策略」，表示做好准备反制。

对于中美谈判是否重启，王毅和商务部的回应中都没有直接表明，只说一切的对话和磋商都必须建立在平等的基础上。

美国总统特朗普週三(8/2)指示其贸易官员，将价值2000亿美元的中国进口商品关税从10％上调至25％。

特朗普指责中国和其他国家在全球贸易中剥削美国。他要求北京做出一系列让步以避免新的关税。若中方没有回应，新的关税可能会在9月5日公众评论期结束后的几週内实施。

两国之间的紧张局势加剧，持续影响股市和货币市场，人民币兑美元汇率下跌。

夏立民/罗法 (路透社、法新社)