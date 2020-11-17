中国将对澳洲葡萄酒征收212%关税

（德国之声中文网）中国商务部周五发布公告，对澳洲葡萄酒反倾销调查作出初步裁定称，“原产于澳大利亚的进口相关葡萄酒存在倾销，中国国内相关葡萄酒产业受到了实质损害，而且倾销与实质损害之间存在因果关系”。公告中宣布，自11月28日起以保证金的形式对澳洲进口的葡萄酒征收107%至212.1%的关税。

中国过去多次以对进口商品施加准入限制作为对澳大利亚的威胁手段，此前已对大麦、牛肉、木柴等产品做出进口限制。

澳大利亚贸易部长伯明翰（Simon Birmingham）周五批评中国商务部的惩罚性措施“极不公平、不合理而且毫无根据”，并称中方的倾销指控存在“事实和本质上的错误”。

伯明翰在记者会上指出，澳大利亚察觉到中国正实施“有计划地战略，对许多不同领域施压”。他表示，针对中国对澳洲不断施加的贸易制裁，堪培拉将持续向世界贸易组织提出申诉。

澳洲农业部长利特尔普劳特（David Littleproud ）也表示：“澳洲政府坚决反对针对我国葡萄酒生产商对中国倾销产品的指控。”

美联社指出，中国在新冠疫情暴发初期掩盖信息的做法遭到国际批评，中国共产党一直试图将矛头转移，认为病毒是来自其他国家，但目前并没有太多证据能支持此论点。而在澳大利亚支持对新冠肺炎的起源进行独立调查后，中澳交锋便持续不断。

与此同时，澳大利亚正积极与日本签署防卫协议，并与美国和东南亚多国政府站在同一阵线，对中国在南海争议海域建设军事设施的行为表达担忧。

中国外交部发言人赵立坚周五在例行记者会上表示：“中方对于发展中澳关系的立场是一贯的明确的，我们始终认为，一个健康稳定的中澳关系符合两国和两国人民共同利益。希望澳方多做有利于中澳互信与合作，符合中澳全面战略伙伴关系的事，为推动中澳关系重回正轨提供条件。”

中国对澳洲葡萄酒征收巨额关税的消息一出，澳洲主要股市指数周五下跌0.5%。市场分析家哈里（Jeffrey Halley）在一份报告中指出：“某种程度而言，澳大利亚在对华出口上黔驴技穷是自身的错误。”

在新冠疫情重创美国、欧洲和其他主要经济体之际，中国经济已经逐渐从疫情中复苏，因此中国市场在此时显得格外重要。澳洲ABC广播公司指出，澳大利亚每年向中国出口价值10亿澳元的葡萄酒。

张筠青/洪沙（美联社、法新社）

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