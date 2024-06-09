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中国将在2027年前推出碳足迹管理系统

2024年6月9日

中国在减排二氧化碳的道路上，做出进一步与国际接轨的决定，今后将有更多行业被纳入碳交易市场，消费者也将更多看到有"碳标识"的产品。

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中国新规将钢铁和水泥被纳入碳交易市场
中国新规将钢铁和水泥被纳入碳交易市场图像来源: Zhu Xudong/Xinhua/picture alliance

（德国之声中文网）6月5日"世界环境日"这天，中国生态环境部、国家发改委等15个部门联合印发《关于建立碳足迹管理体系的实施方案》的通知。该文件明确规定，2027年之前中国必须初步建立碳足迹管理体系。

为推动实现碳中和目标，中国的碳足迹管理体系着眼于碳排放衡量标准，尤其对煤炭、钢铁、天然气、铝、锂电池和新能源汽车等产品的计算标准将优先发布。

《方案》明确规定了两个阶段目标：

到2027年，碳足迹管理体系初步建立，制定发布与国际接轨的国家产品碳足迹核算通则标准，制定出台约100个重点产品碳足迹核算规则标准；

到2030年，增加到200个左右重点产品碳足迹核算规则标准。

碳足迹通常是指以二氧化碳当量表示的温室气体排放量。石油、煤炭等含碳资源消耗越多，二氧化碳排放量越大，碳足迹就越大，反之，碳足迹就小。

专家称中国正在大力减少碳排放

规范排碳衡量有利于对外出口

中国是世界头号碳排放大国新规定将碳交易市场扩大到钢铁和水泥等行业。此举有利于中国降低来自欧洲的"碳关税"（CBAM）的影响。"碳关税"的正式名称是"碳边境调节机制"，对进口到欧洲的高碳产品征收关税。如果没有纳入碳交易市场，也无法通过支付国内碳排放成本来合法减免碳关税。

周三（6月5日）公布的《方案》称，中国将密切关注全球与碳排放相关的贸易政策，建立互信，推动碳足迹标准与国际接轨。

文件还表示，将利用新标准鼓励低碳消费，敦促地方政府制定试点项目，鼓励企业和个人购买在碳排放意义上更清洁的产品。今后人们将更多看到带有"碳标识"的消费产品。

2020年9月22日，习近平在联合国大会发言时宣布，中国"二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和"。次年，在同一场合，他再次重申了这一目标。

(综合报道)

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