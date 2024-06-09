中国将在2027年前推出碳足迹管理系统

中国在减排二氧化碳的道路上，做出进一步与国际接轨的决定，今后将有更多行业被纳入碳交易市场，消费者也将更多看到有"碳标识"的产品。

（德国之声中文网）6月5日"世界环境日"这天，中国生态环境部、国家发改委等15个部门联合印发《关于建立碳足迹管理体系的实施方案》的通知。该文件明确规定，2027年之前中国必须初步建立碳足迹管理体系。

为推动实现碳中和目标，中国的碳足迹管理体系着眼于碳排放衡量标准，尤其对煤炭、钢铁、天然气、铝、锂电池和新能源汽车等产品的计算标准将优先发布。

《方案》明确规定了两个阶段目标：

到2027年，碳足迹管理体系初步建立，制定发布与国际接轨的国家产品碳足迹核算通则标准，制定出台约100个重点产品碳足迹核算规则标准；

到2030年，增加到200个左右重点产品碳足迹核算规则标准。

碳足迹通常是指以二氧化碳当量表示的温室气体排放量。石油、煤炭等含碳资源消耗越多，二氧化碳排放量越大，碳足迹就越大，反之，碳足迹就小。

专家称中国正在大力减少碳排放 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

规范排碳衡量有利于对外出口

中国是世界头号碳排放大国。新规定将碳交易市场扩大到钢铁和水泥等行业。此举有利于中国降低来自欧洲的"碳关税"（CBAM）的影响。"碳关税"的正式名称是"碳边境调节机制"，对进口到欧洲的高碳产品征收关税。如果没有纳入碳交易市场，也无法通过支付国内碳排放成本来合法减免碳关税。

周三（6月5日）公布的《方案》称，中国将密切关注全球与碳排放相关的贸易政策，建立互信，推动碳足迹标准与国际接轨。

文件还表示，将利用新标准鼓励低碳消费，敦促地方政府制定试点项目，鼓励企业和个人购买在碳排放意义上更清洁的产品。今后人们将更多看到带有"碳标识"的消费产品。

2020年9月22日，习近平在联合国大会发言时宣布，中国"二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和"。次年，在同一场合，他再次重申了这一目标。

(综合报道)

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