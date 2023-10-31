中国将在新疆建自由贸易试验区

（德国之声中文网）根据中国国务院周二（10月31日）印发的一份通知，中国将在新疆建立自由贸易试验区。国务院公布的《中国（新疆）自由贸易试验区总体方案》称，这一决策旨在"完整、准确、全面贯彻新时代党的治疆方略，……更好统筹发展和安全，主动服务和融入国家重大战略，坚持推进高水平对外开放"。

方案制定者建议赋予自贸试验区更大改革自主权，充分发挥新疆"五口通八国、一路连欧亚"的区位优势，以吸引外国投资。

自贸试验区的实施范围为179.66平方公里，涵盖乌鲁木齐、喀什和霍尔果斯三个片区。其中乌鲁木齐区片将重点发展国际贸易、现代物流、先进制造业、纺织服装业及生物医药、新能源、新材料、软件和信息技术服务等新兴产业 ，打造与中亚等周边国家交流合作的重要平台。

喀什片区重点发展农副产品加工、纺织服装、电子产品组装等劳动密集型产业，以及国际物流、跨境电商等服务业，打造联通中亚、南亚等市场的商品加工集散基地。霍尔果斯片区重点发展跨境物流、跨境旅游、金融服务、展览展示等服务业 ，以及特色医药、电子信息、新材料等产业。

中国在新疆打造另类现实

《方案》下发到各省、自治区、直辖市人民政府以及新疆生产建设兵团，要求贯彻执行。生产建设兵团是仅存于新疆"党、政、军、企"合一的特殊行政单位。2020年开始，新疆生产建设兵团先后受到美国、加拿大和欧盟的制裁，原因是其被认定参与严重的侵犯人权行为。

2021年12月，美国还通过了《维吾尔族强迫劳动预防法》，禁止从中国新疆进口涉强迫劳动的货品。该法案预设所有部分或全部在新疆生产的商品都有涉及强迫劳动，因此不符合进口资格。只有那些能够证明其产品不是透过强迫劳动制造的美国公司,才可以通过申诉免于受到进口禁令的处罚。

在新疆设有工厂的大众汽车的投资者在今年5月份的股东大会上，要求大众汽车公司与其合资伙伴合作，对新疆工厂的劳动条件进行独立审查。

按照中国政府的方案规划，自贸区将"构建新疆融入国内国际双循环的重要枢纽，服务'一带一路'核心区建设，助力创建亚欧黄金通道和我国向西开放的桥头堡，为共建中国-中亚命运共同体作出积极贡献"。

新疆自贸区的远景规划还包括建设联通欧亚的综合物流枢纽、扩大人民币跨境使用等。

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（路透社、中国政府网）

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