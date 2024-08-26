中国将在中缅边境进行实弹演习和巡逻

自6、7月份以来，缅北战火再起，令中国担心缅甸内战殃及中国。半个月前，中国外交部长王毅访缅时表示，希望缅方维护中缅边境和平稳定。本周一，中国军方宣布将在中缅边境开展三天实兵实弹演习，并在边境附近进行武装巡逻。

（德国之声中文网）据中国军方南部战区发布的消息，"根据年度训练计划，中国人民解放军某部定于2024年8月27日至29日，位中缅边境我方一侧组织实兵实弹演习"，演习区域为瑞丽市户育乡附近地域、瑞丽市畹町镇附近地域、镇康县勐堆乡附近地域和耿马傣族佤族自治县孟定镇附近地域。此外，8月26日，中国军队南部战区组织陆军部队赴瑞丽、镇康等边境一线，开展临边武装巡逻和空地联合警巡，"旨在检验战区部队快速机动、立体封控、联合打击能力，维护边境地区安全稳定。"

近月来，缅甸局势一再出现升级。今年1月初，一枚来自缅甸的炮弹落在中国云南省南山镇的边境，造成5名中国公民被炸伤。中国外交部发言人汪文斌当时回应称，"中方再次要求缅北冲突各方立即停火止战，采取切实措施，避免再次发生危害中缅边境安宁，和中方民众安全的恶性事件。"在北京方面的调停下，缅甸军方和果敢、德昂、若开等三家缅北少数民族地方武装组织1月达成停火协议。但是，今年4月，缅甸军方与若开军在若开邦的的战斗愈演愈烈。 6 月，三兄弟联盟中的德昂民族解放军(TNLA)在当地武装力量的支持下，重新对缅甸政府军在与中国、老挝和泰国接壤的东北部掸邦及邻近的曼德勒地区的据点发动攻击，导致政府军与缅北冲突各方的停火协议最终瓦解。8月3日，缅甸果敢同盟军攻占了掸邦北部重镇腊戌。

敏昂莱指控外国向缅甸民兵提供援助

8月14日，中国外长王毅访问缅甸首都内比都，并与缅甸军政府领导人敏昂莱举行会谈。据中国官媒报道，王毅表示，"中方反对缅甸生乱生战，反对域外势力干涉缅内政，反对任何企图离间中缅关系、抹黑污蔑中国的言行。"他还表示，"希望缅方切实维护中国在缅人员项目安全，维护中缅边境和平稳定，加大联合打击跨境犯罪力度"。据缅甸国家电视台报道，王毅还告诉敏昂莱，中国反对针对掸邦的袭击。

缅甸军政府领导人敏昂莱将军（Min Aung Hlaing） 图像来源: Aung Shine Oo/AP/dpa/picture alliance

在王毅访问前，敏昂莱指控外国向缅甸民兵提供武器、技术和其他援助。他没有指明具体国家，但被解读为暗指中国。中国长期以来与缅甸边境地区的少数民族民兵团体关系密切。

中国外交部长王毅8月20日在北京会见联合国秘书长缅甸问题特使毕晓普（Julie Isabel Bishop）时说，没有哪个国家比中国更希望缅甸恢复稳定，中方支持东盟在缅甸问题上发挥主渠道作用。毕晓普表示，"愿同中方和东盟密切沟通、加强合作，争取形成妥善处理缅甸问题的共识，早日停止冲突、缓解人道主义局势，实现缅人主导的持久和平与繁荣。"

(路透社、美联社、中国外交部网站）

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