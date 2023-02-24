 中国将向俄提供致命性支持？拜登：预计不会 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.02.2023

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中国将向俄提供致命性支持？拜登：预计不会

前几日有美国官员表示，中国目前正在考虑提供无人机和弹药等「致命性支持」给俄罗斯。不过，美国总统拜登本周五受访时却提出了另一种说法。

拜登称，去年他曾向习近平明确指出，对俄罗斯提供武器的后果会是什么

拜登称，去年他曾向习近平明确指出，对俄罗斯提供武器的后果会是什么

（德国之声中文网）根据CNN、《华盛顿邮报》、《华尔街日报》等美媒报导，一些熟悉情报的美国官员称，中国正考虑向俄罗斯输送无人机和弹药。据媒体报导，北京似乎还没有做出最终决定，但目前俄罗斯和中国之间正在进行关于设备价格和规模的谈判。

熟悉情报的消息人士说，自入侵乌克兰以来，俄罗斯多次要求中国提供无人机和弹药，而中国领导层在过去几个月里一直在积极辩论是否向俄罗斯提供「致命性支持」。至今中国公司仅向俄罗斯军队提供头盔、防弹衣和卫星图像等非致命装备，不过据美国情报官员最近几周收集的信息表明，中国现在倾向于提供更具有攻击性的援助物资。

中国有能力改变游戏规则

就在上周，美国国务卿布林肯接受媒体采访时称 ，中国公司已经向俄罗斯提供「非致命性支持」（non-lethal support），而最新信息表明，北京正在「考虑」向俄罗斯提供「致命性支持」（lethal support），包括弹药到武器本身。另外，德国「明镜在线」也在本周报道，称俄罗斯军方和中国无人机制造商正在就为俄罗斯大规模生产可携带弹头的无人机进行谈判

一位美国政府高级官员向《华盛顿邮报》表示：「中国有能力成为游戏规则的改变者」。俄罗斯存在弹药不足的问题，但中国的军火制造能力正好可以弥补这一点。消息人士认为，中国考虑向俄罗斯输送的弹药可能就是用于手持枪炮等小型武器，而不是大型火炮。

没有预期中国会采取重大举措

美国总统拜登周五（2月24日）则称，他不认为中国会向俄罗斯提供武器。他表示：「我预计 —— 我们还没有看到 —— 但我预计中国不会采取重大举措，向俄罗斯提供武器装备。」

拜登解释，他曾在去年与习近平的一次谈话中，明确指出向俄罗斯提供武器的后果会是什么：「在没有任何政府推动的情况下，600家美国公司离开了俄罗斯。」他当时对习近平说：「如果你们做出同样的暴行，支持正在发生的暴行，你们可能面临同样的后果。」

美国国家安全委员会战略沟通协调员柯比也在周五表示：「我们有迹象表明，中国可能正在考虑向俄罗斯提供致命性支持。但我们还没有看到他们做出此决定，也还没看到事情朝这个方向发展。」

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（综合报导）

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