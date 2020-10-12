中国将制定“十四五计划” 走入改革深水区

（德国之声中文网）路透社报道称，10月26日至29日，习近平将带领中共党内高层和精英召开闭门会议，商讨制定“十四五计划”，为中国经济和社会发展的下一个5年规划蓝图。

这一新的五年计划及其执行对于防止中国陷入“中等收入陷阱”至关重要。内部人士指出，这意味着要提高生产效率以及向高附加值产业转移。

高盛集团经济师在5中全会到来前发表的分析报告指出：“尽管中国政府很多年前就提出转变发展模式，但是我们认为下一个5年格外重要，无论在政治层面还是经济层面都是如此。”

内部人士指出，虽然最高领导人可能会宣布以刺激国内需求、创新和实现自给自足为目的的新的改革举措，但是保持稳定增长依旧是首要任务。

由于新冠疫情造成的不确定性，自2002年以来中国首次放弃设定固定的经济增长目标， 投资者也会密切关注中国是否转向更灵活的经济增长目标。一些分析人士表示，放弃增长目标将减少中国对债务刺激的依赖，同时可以鼓励更多的生产性投资。

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中国作为新冠疫情在全球首个爆发的国家，控制住国内疫情之后，中国经济出现强劲反弹。但是与此同时全球经济前景依旧暗淡，疫情还造成美中关系进一步恶化。

交通银行金融研究中心首席宏观分析师唐建伟在接受路透社采访时说：“由于人口老龄化、投资拉动增长的效应减弱以及全球化红利在削减，中国潜在经济增速将进一步放缓。”他表示：“为了扭转经济放缓的局面，我们需要深层次的改革。”

政府圈内传出的消息称，中国领导人会认同一个相较于2016至2020年更低的发展目标。中国国家智库和经济学家们对年均GDP增长目标的建议在5%左右、5%-5.5%以及5%-6%。

一位内部人士说：“我们需要在发展、稳定和风险防范之间维护平衡。”他说：“宏观调控的难度会加大，这对决策者来说也是一个考验。”

中美交恶到底在吵什么？ 中国关闭美国驻成都总领事馆 中国外交部周五 (7月24日) 中午针对美国要求北京关闭驻休斯敦总领事馆一事作出回应，决定撤销对美国驻成都总领事馆的设立与运行许可，并要求该总领事馆停止一切业务与活动。

中美交恶到底在吵什么？ 美急关中国驻休斯敦总领馆 7月21日，美国下令中国在72小时内关闭休斯敦总领馆，指该领事馆涉嫌协助商业性的间谍行动、窃取科学研究成果。中国称这是美国单方面决定，威胁报复。总领馆人员在院子里用明火焚烧文件，消防人员赶到现场但未被允许进入。

中美交恶到底在吵什么？ 封杀华为游说战 美国游说各国封杀华为。英国7月14日宣布禁止华为参与5G建设，现有华为产品2027年前全面拆除。这意味由英美澳纽加组成的「五眼联盟」中，仅剩加拿大未宣布禁用华为。不属「五眼联盟」的法国也在22日宣布不续购华为设备，间接在2028年前让华为退出该国5G市场。

中美交恶到底在吵什么？ 蓬佩奥吁世界共抗中国 蓬佩奥一连两天访英，先後与英国首相约翰逊和外相拉布会面，讨论包括香港国安法丶新疆人权及5G通讯网络等问题，盛赞英方对华强硬的措施，并呼吁「整个世界」共同对抗中国。图中，蓬佩奥与约翰逊会晤时保持社交距离。

中美交恶到底在吵什么？ 美起诉中国黑客窃疫苗机密 美国司法部7月21日起诉两名中国公民，指他们意图窃取新冠疫苗研发机密。这两名被告分别为34与33岁，涉嫌窃取价值数千万美元的商业机密、知识产权与其他有价值的商业资讯。美方批评中国已成窝藏黑客的天堂。

中美交恶到底在吵什么？ 美列11家涉疆企业进黑名单 7月20日，美国称11家中国公司涉嫌侵犯新疆人权，将之列入黑名单。这些公司未经美国政府批准，不能从美国公司购买零部件。名单包括纺织业、发饰业、信息科技与基因分析公司。

中美交恶到底在吵什么？ 美限制华为员工签证 美国7月15日宣布，因华为「为那些在全世界侵犯人权的政权提供物资支持」，对华为员工的签证实施限制，蓬佩奥说华为要为违反人权负责。华为则称该公司是一个「私人的、由员工拥有的企业」，独立于政府运作，对于签证禁令感到「非常失望」、「非常不公平」。

中美交恶到底在吵什么？ 美反制《港区国安法》 《港区国安法》7月1日实施后，美国随即惩罚中国对香港的 「压迫行动」，特朗普7月14日签署《香港自治法》，制裁涉港中国官员与银行，同时签署行政命令终止香港在美国法律下的特殊地位，影响香港的经济待遇以及进口美国敏感技术的资格。

中美交恶到底在吵什么？ 美国制裁涉疆中国高官 美国政府7月9日以涉及「重大人权侵犯」为由，制裁政治局委员、新疆党委书记陈全国等4名涉疆中国政府官员，是美国有史以来制裁过最高阶的中国官员。他们被冻结资产及禁止入境美国。

中美交恶到底在吵什么？ 中国「对等」制裁美官员 因应美国制裁，中方在7月13日「对等」制裁4名美国政治人物，包括联邦参议员克鲁兹、卢比奥、众议员史密斯、美国际宗教无任所大使布朗巴克、以及美国“国会-行政部门中国委员会”。中方没有透露上述人士使用中国金融系统或取得中国签证将受到何种阻碍。

中美交恶到底在吵什么？ 中美南海军事较量 7月1日至5日，中国在西沙群岛军演，恰与美国7月4日国庆日起的航母演习重叠。7月17日，中国在西沙群岛部署了至少8架战机，美方同一时间增派两架B-1B轰炸机到关岛。同日，美国尼米兹号（USS Nimitz）和里根号航空母舰（USS Ronald Reagan）也在一个月内第二次造访该海域，也是2014年以来美军首次在南海举行双航母军演。图为里根号航空母舰。



习近平指导下一阶段发展向内向型经济转变的战略扩充了政府顾问们提出的改革呼吁，这其中包括释放国内增长动力，放松对居住权和土地权的限制以及提高家庭收入等等。

加快户籍制度改革将使农民工可以享受到更多的社会福利，而土地改革也将使农民从土地交易中获得更多的收益。这两项措施都将促进城市化发展进程以及刺激消费。

预期中国会进一步放开利率，通过扩大资本市场的角色解决信贷分配扭曲的问题。按照现有的信贷规则和操作，大型国有银行往往只向国有企业提供贷款，而私营部门经常无法获得贷款。

预计中国领导高层还会讨论如何进一步减少二氧化碳排放的问题。另外，在美国大力打压华为和中芯两家中国科技巨头的背景下，5中全会上大概还会讨论到中国如何进一步减少对特别是半导体技术在内的西方高科技的依赖。

洪沙/达扬 （路透社）

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