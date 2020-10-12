中国将制定“十四五计划” 走入改革深水区

下周一中共19届5中全会将在北京召开。5中全会将推出中国经济和社会发展第14个“五年计划”。“十四五计划”需要在发展与改革之间实现平衡，同时在全球不确定性增加以及美中紧张关系加剧的背景下避免陷入停滞发展。
（德国之声中文网）路透社报道称，10月26日至29日，习近平将带领中共党内高层和精英召开闭门会议，商讨制定“十四五计划”，为中国经济和社会发展的下一个5年规划蓝图。
这一新的五年计划及其执行对于防止中国陷入“中等收入陷阱”至关重要。内部人士指出，这意味着要提高生产效率以及向高附加值产业转移。
高盛集团经济师在5中全会到来前发表的分析报告指出：“尽管中国政府很多年前就提出转变发展模式，但是我们认为下一个5年格外重要，无论在政治层面还是经济层面都是如此。”
内部人士指出，虽然最高领导人可能会宣布以刺激国内需求、创新和实现自给自足为目的的新的改革举措，但是保持稳定增长依旧是首要任务。
由于新冠疫情造成的不确定性，自2002年以来中国首次放弃设定固定的经济增长目标， 投资者也会密切关注中国是否转向更灵活的经济增长目标。一些分析人士表示，放弃增长目标将减少中国对债务刺激的依赖，同时可以鼓励更多的生产性投资。
中国作为新冠疫情在全球首个爆发的国家，控制住国内疫情之后，中国经济出现强劲反弹。但是与此同时全球经济前景依旧暗淡，疫情还造成美中关系进一步恶化。
交通银行金融研究中心首席宏观分析师唐建伟在接受路透社采访时说：“由于人口老龄化、投资拉动增长的效应减弱以及全球化红利在削减，中国潜在经济增速将进一步放缓。”他表示：“为了扭转经济放缓的局面，我们需要深层次的改革。”
政府圈内传出的消息称，中国领导人会认同一个相较于2016至2020年更低的发展目标。中国国家智库和经济学家们对年均GDP增长目标的建议在5%左右、5%-5.5%以及5%-6%。
一位内部人士说：“我们需要在发展、稳定和风险防范之间维护平衡。”他说：“宏观调控的难度会加大，这对决策者来说也是一个考验。”
习近平指导下一阶段发展向内向型经济转变的战略扩充了政府顾问们提出的改革呼吁，这其中包括释放国内增长动力，放松对居住权和土地权的限制以及提高家庭收入等等。
加快户籍制度改革将使农民工可以享受到更多的社会福利，而土地改革也将使农民从土地交易中获得更多的收益。这两项措施都将促进城市化发展进程以及刺激消费。
预期中国会进一步放开利率，通过扩大资本市场的角色解决信贷分配扭曲的问题。按照现有的信贷规则和操作，大型国有银行往往只向国有企业提供贷款，而私营部门经常无法获得贷款。
预计中国领导高层还会讨论如何进一步减少二氧化碳排放的问题。另外，在美国大力打压华为和中芯两家中国科技巨头的背景下，5中全会上大概还会讨论到中国如何进一步减少对特别是半导体技术在内的西方高科技的依赖。
洪沙/达扬 （路透社）
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五年计划是中国保留下来的计划经济时代调控经济和社会的一种中长期计划手段，今年用官方的话说，除了是中共第一个百年奋斗目标的决胜之年，也是"十三五规划"的收官之年，明年是第十四个五年计划的开局之年，10月召开的中共五中全会，按照惯例，将讨论"十四五规划"的制定。