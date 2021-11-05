中国将公布释放原油储备细节

（德国之声中文网）2020年是不同寻常的一年，对于国际石油市场而言也是如此。2020年年初新冠病毒开始跨越中国边境肆虐全球之时，国际金融和能源市场就已经开始弥漫不安的气氛。股市走低，原油价格也同样下跌。

中国利用了这一机会，以低价购买了大量原油。这些原油并没有被全部使用。其中很大一部分变成了战略储备油。

据加拿大皇家银行资本市场（RBC Capital Markets）的分析，去年春季中国购买的石油总量相当于该国石油两年的需求量。

彭博社报道说，去年秋天油价重新上涨的时候，中国卖掉了一部分原油，赚了一笔。报道分析认为，在那之后中国原油储备大幅降低。

但是具体的情况，外界不得而知。其它国家每个月都会公布自己的石油储备情况，但中国却将这一数字当作国家机密。2019年以来，中国官方不再对外公布自己的原油储备量。路透社指出，当时国家能源局披露，包括国家储备、石油公司和商业油罐储油的库存，中国的石油总储备约为80天的需求量。

路透社引述咨询公司Energy Aspects今年稍早时间的估计，中国的国家石油储备约有2.2亿桶原油，相当于15天的需求量。

上周，路透社报道称，中国国储局表示正在进行原油储备释放工作。该局一位发言人说："我们正在开展释放原油储备的工作。而对于与释储有关的任何细节，我们将在我们网站上发布声明。"

作为世界上最大的石油进口国，中国在9月首次向一些国内炼油厂公开拍卖国家原油储备，旨在稳定能源价格。当时竞价交易了约738万桶储备原油，主要来自中东。

据日本共同社报道，日本政府目前也正在探讨释放石油储备。此举旨在应对原油价格高涨，通过临时增加供应量来压低油价等。日本曾因灾害和海外政局不稳导致石油供应不足，而释放过储备。若此次为了压低价格而释放，则将是首例。

路透社引述日本一位消息人士的话称，在美国提出要求后，"我们别无选择，只能想办法。"

日本内阁官房长官松野博一周一（11月22日）说，暂时还没有做出任何决定。

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