中国将公布经济增长率 能否保住6字头?

(德国之声中文网) 中国预计将在周五公布2019年第四季度以及年度的经济成长率，也很可能会公布2020年刺激经济增长的措施。

预计报告将提到，中国2019年第四季度的经济成长率维持6.0%，与第三季度相同。另外，受到中美贸易战的影响，中国的经济增长在2019年将放缓至近三十年来的最低点，预计今年将采取更多措施刺激经济，以防经济加速恶化。

目前，路透社搜集到的专家意见表示，他们估计中国在去年10到12月之间的经济成长率为6.0%，跟前一季度的数字相同。但这是1992年开始记录季度经济成长率以来，最低的数字。

至于2019年整年的经济增长率，这些专家估计中国的年度经济增长率会从2018年的6.6%降低到6.1%。这也是1990年开始记录年度经济增长率以来最低的记录。

专家告诉路透社，中国政府会进一步下调2020年的经济增长率目标，放在6.0%。2019年，中国的经济增长率目标是6.0-6.5%，有赖公共建设的花费防止更显著的经济放缓。

去年中国出口增长率从2018年的近10％骤降到仅0.5％，反映出中美贸易战之下，对美贸易量下降。

对于中国共产党而言，今年是关键的一年，将决定习近平先前预告的「在2020年建成全面小康的社会，实施第一个百年目标」这一承诺是否兑现。1月13日，中国国家统计局的宁吉喆预告2019年的经济增长目标6.0-6.5%将会实现。如果这一目标达成的话，将符合中国当局的设想，但政策内部人士表示，中国领导人将必须确保未来几年年均增长5％-6％，否则便会陷入所谓的"中等收入"陷阱，也就是收入上升到一定水平之后便停滞不前的窘境。

罗法/文木(路透社)