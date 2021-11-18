中国将与立陶宛外交关系降级 台湾批北京“蛮横”

在台湾驻立陶宛代表处正式挂牌数日后，中国外交部声明表示，将与立陶宛之间的外交关系降为代办级，并敦促立方“立即纠正错误”。立陶宛对此表示“遗憾”，但同时强调该国拥有和台湾发展合作的权利。台湾陆委会则回应称，北京“无权置喙”台湾与立陶宛之间的合作。
（德国之声中文网）中国外交部11月21日发布声明宣布，将与立陶宛之间的外交关系降为代办级，作为对立陶宛允许台湾在该国设立“驻立陶宛台湾代表处”的回应。此前，台湾方面18日宣布其驻立陶宛代表处正式挂牌运作，自即日起将负责立陶宛全境包含“领事”等业务。
中国外交部的声明指出，立陶宛无视中国政府的严正立场，执意允许以台湾名义在立陶宛设立“代表处”，在国际上制造“恶劣先例”。鉴于中立赖以建立大使级外交关系的政治基础遭到立方破坏，中国政府为了维护自己的主权和国际关系基本准则，不得不将中立两国外交关系降为代办级。声明强调，立陶宛政府必须承担由此产生的一切后果。
路透社报道指出，中国将台湾视为自己领土的一部分，不允许台湾在国际上享有国家地位，对于任何和台湾建立即使是非官方关系的国家，北京都会施加压力。今年夏天，当立陶宛决定允许台湾在该国设立办事处的时候，中国方面就已经提出了抗议，并且在8月份召回了中国驻立大使。
台湾设在欧美其它国家的代表处大多使用“台北代表处”这个名称，避免提到“台湾”，而这次在立陶宛则是直接以“台湾”名义开设代表处，这在北京看来就是旨在制造“一中一台”的行动。
台湾外交部在宣布代表处正式挂牌运作的新闻稿中还指出，台湾与立陶宛在半导体、金融科技等各项产业领域具有庞大合作潜力，“未来将持续在共享的核心价值上，致力促进双方人民友谊”。
针对中国决定与立陶宛外交关系降级，维尔纽斯方面也在周日做出了回应。据路透社消息，立陶宛外交部发表声明，对中国的相关决定感到“遗憾”，并且表示“接受台湾在立陶宛设立代表处是基于经济利益做出的决定”。
该声明还强调，立陶宛再次重申自己坚持“一个中国”政策，但与此同时该国“也享有扩大和台湾合作，以及接受和建立（台方）非外交性质代表处从而保证交流合作务实发展的权利，就像很多其它国家已经做的那样”。
台湾陆委会周日也做出回应，台湾与立陶宛建立双边友好合作关系，这是国际社会成员交往的基本权利，并非中方所称的内政事务，其无权置喙。陆委会还批评北京“破坏国际关系原则损害台湾人民国际生存空间的行径蛮横不堪”。
美国副国务卿泽亚（Uzra Zeya）周五在维尔纽斯表示，美方反对“他国”干预立陶宛和台湾之间的关系。为了支持立陶宛顶住来自中方的压力，华盛顿方面许诺，美国进出口银行将在下周三和立陶宛签署一项6亿美元的出口信贷协议。
目前全世界只有15个国家和台湾拥有正式外交关系。在过去数年中，已有多个台湾邦交国转投北京“怀抱”。而这些仅存的邦交国之一洪都拉斯11月底即将举行总统大选，选请看好的反对党候选人已经表示，如果当选将会与台湾断交。
（路透社、自由时报）
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立陶宛外交部表示将不会参与中国主导的「17+1」中东欧国家合作机制。与此同时，该国宣布今年会在台湾设立一个贸易代表处。中国外交部回应，敦促立陶宛遵循「一个中国」原则。
欧洲议会将在20日表决欧盟首份针对台湾的立场文件书，内容列出多项利台政策，欧盟副主席维斯塔格抨击中国对台湾与立陶宛的威胁，并称将通过「相关措施」反击中国对成员国的经济胁迫。