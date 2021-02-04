 中国封杀BBC新闻台 英外相：不可接受 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.02.2021

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时政风云

中国封杀BBC新闻台 英外相：不可接受

中英关系越趋恶化，两国媒体驱逐战升温，中国这次封杀BBC世界新闻台，被指是报复性举动。

UK I Hauptsitz der BBC in London

BBC近日对中国疫情，以及新疆再教育营有系统轮奸维族妇女的报导，引起中方不满

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香港电台宣布将会停止转播已持续39年的BBC国际频道，将于9月初改播中央人民广播电台的节目。有批评人士指出，香港又向大陆化迈出一步。

300万港人合资格申请BNO签证移居英国，有多少人会去？德国之声访问三位已经或即将赴英的香港人，他们有什麽心声？

（德国之声中文网）中国国家广播电视总局周五（12日）凌晨公布，禁止英国广播公司（BBC）世界新闻频道在中国落地。对此，英国外相表示不可接受。

中国国家广播电视总局表示，调查发现BBC世界新闻频道涉华报导严重违反《广播电视管理条例》丶《境外衞星电视频道落地管理办法》规定，违反新闻应当真实丶公正的要求，损害中国国家利益，破坏中国民族团结，不符合境外频道在中国境内落地条件，不允许该台继续在中国境内落地，对其新一年度落地申请不予受理。

而受广电总局决定影响，香港电台发言人周五表示，该台当晚11时开始，不再转播BBC世界新闻频道及「BBC时事一周」。

英国外相拉布（Dominic Raab）在推特发文表示，中国当局的决定令人无法接受，严重侵害媒体自由，中国有全球最严格的媒体和网路自由箝制，最新举措只会损害中国在世界的形象。

BBC发言人则表示，对中方决定感到失望，强调该台是世界上最获信赖的国际新闻广播机构，一直公正报道环球新闻，不偏不倚，无畏无惧。

China CGTN TV Sender

英国通讯管理局（Ofcom）上周吊销中国官媒CGTN之广播牌照

报复CGTN被除牌？

该台世界新闻频道在中国多在国际酒店及使馆播放，家庭观众无法收看，BBC网站和手机APP也早在中国被禁。反之，中国官媒央视和海外分支中国环球电视网（CGTN）可在许多国家播出节目。

英国通讯管理局（Ofcom）上周四（4日）吊销中国官媒CGTN之广播牌照，指CGTN广播持照方星华传媒公司（Star China Media Ltd）对其新闻内容无编辑控制权，违反英国广播法规定。有分析指中方这次封杀BBC，就是为了报复CGTN被除牌。

而BBC近日对中国疫情，以及新疆再教育营有系统轮奸维族妇女的报导，也引起中方不满。中国驻英国大使馆公使马辉周一（8日）约见BBC新闻编采部主任，就近日相关报导交涉。

中英两国关系自去年起越趋恶化，去年初英国首相约翰逊禁止华为参与英国的5G建设，其後又在《国安法》实施後中止与香港之间的引渡协议，并向300万BNO港人开放入籍大门。中方多次批评英国干涉内政，今年1月宣布不再承认BNO护照为有效旅行证件和身分证明。

观看视频 03:25

英国BNO移民新规 几家欢乐几家愁

李澄欣/张慈（综合报导）

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