中国封杀奥斯卡 赵婷变成「那个女孩」

(德国之声中文网) 39岁的华裔导演赵婷凭借《无依之地》(港译《浪迹天地》、台译《游牧人生》)在周一(4月26日)拿下奥斯卡最佳导演奖，也获得最佳影片，并为弗朗西斯-麦克多蒙德 (Frances McDormand) 赢得最佳女主角奖。

赵婷出生在中国，14岁之前一直生活在北京，之后去念了英国的寄宿学校，并在洛杉矶读完高中。过去，这样有华裔背景和中国成长经验的得奖者通常会受到中国媒体的热烈报导，但自从赵婷拿下金球奖，并在社交媒体被揭露她过去的「辱华」言论争议后，就遭到中国全网封杀。

虽然这次赵婷的奥斯卡获奖感言与政治无关，甚至提到她在中国美好的童年回忆，但这次不但中国媒体没有播出奥斯卡，赵婷的相关报导也停留在2月底金球奖期间，「奥斯卡」、「赵婷」，片名「无依之地」皆成了被封锁的敏感词。

以微信为例，由于赵婷与《无依之地》被列为敏感词，微信公众号「后浪电影」将「赵婷」称为「那个女孩」，《无依之地》被改为《有靠之天》以绕过内容审查。

此外，路透社报导，赵婷母校纽约大学的校友在上海举办的奥斯卡颁奖典礼直播活动遭到「中国长城」阻挡，组织者使用的VPN被封锁了近两个小时。

活动组织者Kevin Ke说：「他们切断了VPN」，并补充说他在微信账号上写的一篇有关赞扬赵婷的帖子也被屏蔽了。

根据BBC，中国外交部4月26日例行记者会上被问到赵婷及其电影遭遇审查一事，外交部发言人汪文斌表示：「你提到的不是一个外交问题。」

香港52年来首次未转播奥斯卡

奥斯卡除了在中国大陆被封杀，香港电视观众也无法实时观看。这是香港TVB自1969年以来首次以「商业理由」拒绝播放奥斯卡奖。

本次奥斯卡中，香港抗争纪录片《不割席》被提名最佳纪录短片的，但本片在中国媒体上被改称为《不要分裂》。虽然最后《不割席》没有获奖，不过以《Colette》获最佳纪录短片的美国导演贾奇诺 (Anthony Giacchino)在上台时特别致意说：「香港示威者不会被忘记。」

香港停播奥斯卡的决定引发了人们对香港自由度下降的担忧，路透社表示，自中国去年针对香港金融中心2019年的民主抗议活动全面实施国安法以来，香港已经走上了专制的道路。

本届奥斯卡获奖的是…… 最佳影片 《无依之地》在2021年的奥斯卡颁奖典礼上获得最佳影片。它讲述了一个选择过游牧生活的女人的故事。"Nomadland "获得了六个奖项的提名，并获得了三项奥斯卡奖：最佳影片、最佳导演和最佳女主角。

本届奥斯卡获奖的是…… 最佳导演 赵婷凭借她的电影《无依之地》在令人羡慕的最佳导演类别中获得了奥斯卡奖。她的获奖创造了历史，因为这位华裔导演是奥斯卡93年历史上第一位获得该奖项的亚洲女性，也是有史以来的第二位女性。颁奖感言中，赵婷向大家讲述她有关“人之初 性本善”的信念。但由于之前她在采访中曾发表令中国当局不悦的言论，获奖的消息及影片在中国遭遇全面封杀。

本届奥斯卡获奖的是…… 最佳女主角 在第93届奥斯卡颁奖典礼上，弗兰西斯·麦克多蒙德（Frances McDormand）第三次获得最佳女主角奖。在《无依之地》中，她扮演Fern，一个决定住在她的破房车里并穿越美国西部的中年妇女。麦克多蒙德也是《无依之地》的制作人之一。

本届奥斯卡获奖的是…… 最佳男主角 安东尼-霍普金斯（Anthony Hopkins）是这一奖项的意外赢家。这位83岁的老人在影片《父亲》中扮演一个由女儿照顾的老年痴呆症患者。霍普金斯赢得奥斯卡奖，击败了今年的热门查德维克-博斯曼（Chadwick Boseman），后者去年8月死于结肠癌，年仅43岁。

本届奥斯卡获奖的是…… 最佳外国电影 今年的奥斯卡最佳外国电影奖得主是托马斯-温特伯格（Thomas Vinterberg）带来的丹麦影片《狂热》。温特伯格的女儿艾达于拍摄开始四天后死于一次交通事故。"艾达，一个奇迹刚刚发生......这个是给你的"，温特伯格在接受奖项时说。

本届奥斯卡获奖的是…… 最佳男配角 英国演员丹尼尔-卡卢亚（Daniel Kaluuya）获得了奥斯卡最佳男配角奖，他在《犹大与黑色弥赛亚》中扮演黑豹党领袖弗雷德-汉普顿（Fred Hampton）。1969年，联邦调查局在一名线人渗入党内后将汉普顿暗杀。他的儿子小弗雷德-汉普顿为完全由黑人组成的摄制组做顾问。

本届奥斯卡获奖的是…… 最佳原创剧本 奥斯卡最佳原创剧本奖颁给了埃默拉尔德·芬内尔（Emerald Fennell）的复仇惊悚片《 前程似锦的年轻女人》。这是这位女演员和编剧的电影处女作--她是电视剧《杀死伊芙》的主要编剧之一。

本届奥斯卡获奖的是…… 最佳女配角 韩国人尹汝贞凭借在电影《米纳里》中的表现获得了最佳女配角奖。在影片中，她扮演岳母顺子，搬到阿肯色州的儿子家，开始新的生活。她是第二个获得奥斯卡表演奖的亚洲女性，也是第一个获得奥斯卡表演类奖项的韩国女性。

本届奥斯卡获奖的是…… 最佳动画片 皮克斯的作品《灵魂》——一部关于死亡和爵士乐的电影，赢得了本届奥斯卡最佳动画片奖。《灵魂》是第一部以非洲裔美国人为主角的皮克斯电影。该片还获得了奥斯卡最佳配乐奖。它被授予音乐家特伦特-雷兹诺（Trent Reznor）、阿提克斯-罗斯（Atticus Ross）和乔恩-巴蒂斯特（Jon Batiste）。巴蒂斯特是第二个获得该奖项的黑人作曲家。 作者: Sarah Hucal



(综合报导)