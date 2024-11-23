中国导演及演员横扫台湾金马奖三项大奖

尽管台湾金马奖遭中国当局封杀六年，但是今年报名参赛的中国大陆电影作品数量达到历年之最。其中《一部未完成的电影》和《漂亮朋友》分别斩获最佳剧情片、最佳导演及最佳男主角三项大奖。

（德国之声中文网）第61届台湾金马奖周六（11月23日）在台北流行音乐中心揭晓，中国大陆导演及演员横扫3项大奖：娄烨导演的《一部未完成的电影》获得最佳剧情片及最佳导演两个奖项，《漂亮朋友》主演张志勇获得最佳男主角奖。

《一部未完成的电影》由娄烨执导，娄烨与妻子马英力共同编剧，秦昊、梁鸣、毛小睿、齐溪、黄轩和张颂文主演。故事发生在2020年初，一个剧组在中国武汉恢复拍摄一部停拍了十年的电影，不巧碰上武汉因突发新冠疫情而封城。

该电影于2024年5月16日在法国戛纳电影节首映，现场有中国观众大喊"娄烨是中国最伟大的导演"，之后中国最大电影分享网站豆瓣即有数万人标记"想看"该片，但是相关信息和评论在各社交媒体平台遭到删除。

娄烨未到颁奖现场，由电影制片、娄烨妻子马英力代为上台领奖，并发表获奖感言称"很荣幸也很骄傲在那个特别的时期，和我的主创、我的演员，以及所有的参与者在一起，我们一起度过了那段艰难的时光，一起拍这部电影，这是所有参与者的共同的荣誉"。

中国大陆"第六代"导演的代表人物之一娄烨，因作品大多关注底层社会及边缘人群的生活，此前已有《苏州河》及涉及"六四"事件的《颐和园》等多部影片未能在中国上映。他本人也一度被中共当局禁止拍片。

娄烨曾以《苏州河》获鹿特丹影展金虎奖，《紫蝴蝶》、《颐和园》、《春风沉醉的夜晚》等皆入选戛纳影展。《推拿》、《风中有朵雨做的云》入选柏林影展，《推拿》更获金马奖最佳剧情片等六项大奖，2019年《兰心大剧院》入选威尼斯影展。

娄烨以讲述疫情故事的作品《一部未完成的电影》获得台湾金马奖最佳导演奖 图像来源: Yingfilms Pte. Ltd./Essential Filmproduktion GmbH/picture alliance

金马奖新晋影帝：张志勇

《漂亮朋友》以荒诞现实喜剧为底，描述小城里不同性别、性倾向、身份阶级的人们，在爱情里寻找认同。张志勇在片中饰演一名深柜的中年男同志。全片以黑白色调呈现，张志勇的演出更尤显朴实自然。

张志勇曾出演金马奖入围影片《锤子镰刀都休息》、《吉日安葬》以及获第54届金马奖最佳影片的《轻松＋快乐》。

金马奖执行长闻天祥以"同志电影的地板和天花板"来形容《漂亮朋友》。

中国2017年起禁止网络影视作品出现同性恋内容。在2021年后，中国当局逐渐扩大对LGBTQ+族群的限制。《漂亮朋友》作为敏感题材，难以在中国获得放映许可。

此前，导演耿军在接受媒体采访时，称金马奖是重要舞台，"我们创作好的作品来到好的舞台，我们做的是正确的事。"

据悉，张志勇因工作原因未到场，由导演耿军代为领奖。

王小帅执导的《沃土》获得本届金马奖最佳改编剧本奖 图像来源: Berlinale

最佳改编剧本奖：《沃土》

王小帅执导的《沃土》也获得本届金马奖最佳改编剧本奖。该片以中国土地改革历史，铺展近60年世事变迁。

中国电影局在今年7月颁布通知，要求中国国产影片需取得公映许可方可参加海外电影节，并提前向监管部门备案。触发该项禁令的原因，被认为是年初中国导演王小帅携未获公映许可的《沃土》参加柏林影展，及娄烨的《一部未完成的电影》在戛纳影展引发关注。

《一部未完成的电影》以新加坡和德国作为制片地区，目前没有获得在中国大陆的公映许可证，预计无法在大陆地区上映。

《漂亮朋友》制作方是法国黑鳍公司（Blackfin Production），名义上是一部法国电影。

多部中国电影入围

此外，中国导演王兵的《青春（苦）》入围最佳纪录片。该片刻画中国年轻打工男女的劳动状态。

本届金马奖的其他中国入围作品还包括爱情短片的《燃夜》、动画短片《喵十一》和《哦玛》，以及入围最佳新导演的《三个羯子》，以及入围最佳新导演、新演员的《空房间里的女人》等。

香港导演杨曜恺执导的电影《从今以后》也入围多项大奖，该片以年长的香港女同志伴侣为主角，其中一方突然离世，因未订立遗嘱，两人同居多年的"家"被死者家人取去。导演杨曜恺接受德国之声专访时说，想透过电影反映香港没有同婚带来的问题。

金马奖新晋影后：钟雪莹

香港女演员钟雪莹凭藉《看我今天怎么说》获得最佳女主角奖。这是一部关于自我价值和身份认同的作品，讲述三位聋人青年无惧身体限制，用各自的方法开拓世界，他们虽然过程中彼此撞得遍体鳞伤，却相互引领寻找自我。

最佳新导演由《白衣苍狗》的导演曾威量和尹又巧获得。评审肯定他们对流动工人和社会议题的关注，并称赞这虽曾威量的首部长片，但功力已相当娴熟。

本届金马奖终身成就纪念奖，由李安导演颁给已故影星郑佩佩，缅怀她60年演艺成就与传奇一生。郑佩佩出演的电影作品包括与周星驰合作《唐伯虎点秋香》、与李安合作《卧虎藏龙》以及迪士尼真人版电影《花木兰》。

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金马奖遭中国大陆封杀

金马奖是华语影坛历史最悠久的电影奖项，自1962年创立以来，知名华人导演胡金铨、侯孝贤、杨德昌、李安、姜文、周星驰及影星张曼玉、梁朝伟、舒淇、周润发等人都曾是金马奖得主。金马奖自1996年开始接受大陆电影报名参赛。

2018年第55届台湾金马奖上，台湾纪录片导演傅榆在获奖感言中说："我真的很希望有一天，我们的国家可以被当成一个真正独立的个体来看待，这是我身为一个台湾人最大的愿望。"当时，多名中国电影人因此提前离台。次年中国官方对中国电影人参加金马奖发出禁令。

2021年第58届台湾金马奖上，与2019年香港"送中"运动相关的作品纷纷斩获大奖，，其中包括香港导演罗卓瑶以《花果飘零》获得最佳导演奖，周冠威拍摄的纪录片《时代革命》获得最佳纪录片。

276部大陆电影作品报名参赛

尽管中国官方并未对金马奖解禁，但是6年之后，中国独立影片却大举参赛。台湾陆委会周四（11月21日）在记者会上透露，本届金马奖共有276部大陆电影作品报名参赛，数量达到近年之最，并且已有85名陆籍人士申请来台参加颁奖典礼及相关活动。

陆委会副主委兼发言人梁文杰表示，现在中国来台湾参赛的电影这么踊跃，应该还是希望有一个自由的平台，对此"我们非常欢迎"。

据悉，本届金马奖共有718部作品参赛，创下金马奖有史以来的最高记录。其中台湾作品277部，只比中国电影多一部。若加上香港72部、澳门17部，则中港澳共365部片参赛过半，占比50.8%。此外，马来西亚21部、新加坡17部。67部被归类为跨国、跨区域合拍。

台湾演员吴慷仁以及台湾歌手安溥因政治原因在今年的金马奖舞台上引发关注 图像来源: Billy Dai/AP Photo/picture alliance

吴慷仁和安溥引发关注

另一方面，两位台湾艺人则因“逆向奔赴”，也在今年的金马奖舞台上引发关注。

金马影帝、台湾演员吴慷仁以及台湾歌手安溥（曾名张悬），均曾因声援台湾太阳花学运及香港雨伞运动而受到歌迷肯定，近年又因前往中国大陆“淘金”而作出的政治表态引发争议。今年10月，两人先后于新浪微博祝贺中国大陆“国庆”，一度成为舆论焦点。

首度入围金马奖的台湾歌手安溥（曾名张悬），献唱电影《女儿的女儿》主题曲《你怎么想》， 倾吐母女至深的羁绊。有台湾网友留言"焦安溥被打落神坛后掌声真的是XD"，更有激进的网友留言要她"去中国啦！"

吴慷仁也从中国大陆回台出席颁奖典礼，与上届影后林品彤一同颁发最佳女主角奖。有台湾网友嘲讽他口音发生“大陆化”，留言问"这谁啊"。

（综合报道）

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