中国导演及演员横扫台湾金马奖三项大奖

中国导演及演员横扫台湾金马奖三项大奖2024年11月23日
（德国之声中文网）第61届台湾金马奖周六（11月23日）在台北流行音乐中心揭晓，中国大陆导演及演员横扫3项大奖：娄烨导演的《一部未完成的电影》获得最佳剧情片及最佳导演两个奖项，《漂亮朋友》主演张志勇获得最佳男主角奖。
《一部未完成的电影》由娄烨执导，娄烨与妻子马英力共同编剧，秦昊、梁鸣、毛小睿、齐溪、黄轩和张颂文主演。故事发生在2020年初，一个剧组在中国武汉恢复拍摄一部停拍了十年的电影，不巧碰上武汉因突发新冠疫情而封城。
该电影于2024年5月16日在法国戛纳电影节首映，现场有中国观众大喊"娄烨是中国最伟大的导演"，之后中国最大电影分享网站豆瓣即有数万人标记"想看"该片，但是相关信息和评论在各社交媒体平台遭到删除。
娄烨未到颁奖现场，由电影制片、娄烨妻子马英力代为上台领奖，并发表获奖感言称"很荣幸也很骄傲在那个特别的时期，和我的主创、我的演员，以及所有的参与者在一起，我们一起度过了那段艰难的时光，一起拍这部电影，这是所有参与者的共同的荣誉"。
中国大陆"第六代"导演的代表人物之一娄烨，因作品大多关注底层社会及边缘人群的生活，此前已有《苏州河》及涉及"六四"事件的《颐和园》等多部影片未能在中国上映。他本人也一度被中共当局禁止拍片。
娄烨曾以《苏州河》获鹿特丹影展金虎奖，《紫蝴蝶》、《颐和园》、《春风沉醉的夜晚》等皆入选戛纳影展。《推拿》、《风中有朵雨做的云》入选柏林影展，《推拿》更获金马奖最佳剧情片等六项大奖，2019年《兰心大剧院》入选威尼斯影展。
金马奖新晋影帝：张志勇
《漂亮朋友》以荒诞现实喜剧为底，描述小城里不同性别、性倾向、身份阶级的人们，在爱情里寻找认同。张志勇在片中饰演一名深柜的中年男同志。全片以黑白色调呈现，张志勇的演出更尤显朴实自然。
张志勇曾出演金马奖入围影片《锤子镰刀都休息》、《吉日安葬》以及获第54届金马奖最佳影片的《轻松＋快乐》。
金马奖执行长闻天祥以"同志电影的地板和天花板"来形容《漂亮朋友》。
中国2017年起禁止网络影视作品出现同性恋内容。在2021年后，中国当局逐渐扩大对LGBTQ+族群的限制。《漂亮朋友》作为敏感题材，难以在中国获得放映许可。
此前，导演耿军在接受媒体采访时，称金马奖是重要舞台，"我们创作好的作品来到好的舞台，我们做的是正确的事。"
据悉，张志勇因工作原因未到场，由导演耿军代为领奖。
最佳改编剧本奖：《沃土》
王小帅执导的《沃土》也获得本届金马奖最佳改编剧本奖。该片以中国土地改革历史，铺展近60年世事变迁。
中国电影局在今年7月颁布通知，要求中国国产影片需取得公映许可方可参加海外电影节，并提前向监管部门备案。触发该项禁令的原因，被认为是年初中国导演王小帅携未获公映许可的《沃土》参加柏林影展，及娄烨的《一部未完成的电影》在戛纳影展引发关注。
《一部未完成的电影》以新加坡和德国作为制片地区，目前没有获得在中国大陆的公映许可证，预计无法在大陆地区上映。
《漂亮朋友》制作方是法国黑鳍公司（Blackfin Production），名义上是一部法国电影。
多部中国电影入围
此外，中国导演王兵的《青春（苦）》入围最佳纪录片。该片刻画中国年轻打工男女的劳动状态。
本届金马奖的其他中国入围作品还包括爱情短片的《燃夜》、动画短片《喵十一》和《哦玛》，以及入围最佳新导演的《三个羯子》，以及入围最佳新导演、新演员的《空房间里的女人》等。
香港导演杨曜恺执导的电影《从今以后》也入围多项大奖，该片以年长的香港女同志伴侣为主角，其中一方突然离世，因未订立遗嘱，两人同居多年的"家"被死者家人取去。导演杨曜恺接受德国之声专访时说，想透过电影反映香港没有同婚带来的问题。
金马奖新晋影后：钟雪莹
香港女演员钟雪莹凭藉《看我今天怎么说》获得最佳女主角奖。这是一部关于自我价值和身份认同的作品，讲述三位聋人青年无惧身体限制，用各自的方法开拓世界，他们虽然过程中彼此撞得遍体鳞伤，却相互引领寻找自我。
最佳新导演由《白衣苍狗》的导演曾威量和尹又巧获得。评审肯定他们对流动工人和社会议题的关注，并称赞这虽曾威量的首部长片，但功力已相当娴熟。
本届金马奖终身成就纪念奖，由李安导演颁给已故影星郑佩佩，缅怀她60年演艺成就与传奇一生。郑佩佩出演的电影作品包括与周星驰合作《唐伯虎点秋香》、与李安合作《卧虎藏龙》以及迪士尼真人版电影《花木兰》。
金马奖遭中国大陆封杀
金马奖是华语影坛历史最悠久的电影奖项，自1962年创立以来，知名华人导演胡金铨、侯孝贤、杨德昌、李安、姜文、周星驰及影星张曼玉、梁朝伟、舒淇、周润发等人都曾是金马奖得主。金马奖自1996年开始接受大陆电影报名参赛。
2018年第55届台湾金马奖上，台湾纪录片导演傅榆在获奖感言中说："我真的很希望有一天，我们的国家可以被当成一个真正独立的个体来看待，这是我身为一个台湾人最大的愿望。"当时，多名中国电影人因此提前离台。次年中国官方对中国电影人参加金马奖发出禁令。
2021年第58届台湾金马奖上，与2019年香港"送中"运动相关的作品纷纷斩获大奖，，其中包括香港导演罗卓瑶以《花果飘零》获得最佳导演奖，周冠威拍摄的纪录片《时代革命》获得最佳纪录片。
276部大陆电影作品报名参赛
尽管中国官方并未对金马奖解禁，但是6年之后，中国独立影片却大举参赛。台湾陆委会周四（11月21日）在记者会上透露，本届金马奖共有276部大陆电影作品报名参赛，数量达到近年之最，并且已有85名陆籍人士申请来台参加颁奖典礼及相关活动。
陆委会副主委兼发言人梁文杰表示，现在中国来台湾参赛的电影这么踊跃，应该还是希望有一个自由的平台，对此"我们非常欢迎"。
据悉，本届金马奖共有718部作品参赛，创下金马奖有史以来的最高记录。其中台湾作品277部，只比中国电影多一部。若加上香港72部、澳门17部，则中港澳共365部片参赛过半，占比50.8%。此外，马来西亚21部、新加坡17部。67部被归类为跨国、跨区域合拍。
吴慷仁和安溥引发关注
另一方面，两位台湾艺人则因“逆向奔赴”，也在今年的金马奖舞台上引发关注。
金马影帝、台湾演员吴慷仁以及台湾歌手安溥（曾名张悬），均曾因声援台湾太阳花学运及香港雨伞运动而受到歌迷肯定，近年又因前往中国大陆“淘金”而作出的政治表态引发争议。今年10月，两人先后于新浪微博祝贺中国大陆“国庆”，一度成为舆论焦点。
首度入围金马奖的台湾歌手安溥（曾名张悬），献唱电影《女儿的女儿》主题曲《你怎么想》， 倾吐母女至深的羁绊。有台湾网友留言"焦安溥被打落神坛后掌声真的是XD"，更有激进的网友留言要她"去中国啦！"
吴慷仁也从中国大陆回台出席颁奖典礼，与上届影后林品彤一同颁发最佳女主角奖。有台湾网友嘲讽他口音发生“大陆化”，留言问"这谁啊"。
（综合报道）
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