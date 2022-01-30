中国对非洲贷款：有赞有弹

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中国向非洲国家提供贷款日益增加，而与此同时，针对北京政府引诱发展中经济体陷入债务陷阱的指责声也不绝于耳。乌干达从中国贷款30多亿美元，现在正面临着违约的风险。而中国则把目光投向了这个东非国家的自然资源和资产。
非洲媒体报道乌干达因无力偿还贷款，其首都机场可能被中国接管的消息后，中国官方出面驳斥了这一说法，称非洲基建项目从未被中国“没收”。
非洲媒体报导，由于乌干达政府无力偿还贷款，乌干达最重要的机场 —— 恩德培国际机场传出可能将由中资的贷款银行接管。
斯里兰卡总统1月9日对来访的中国外长表示，希望中方允许债务重组，提供优惠贷款，以缓解这个南亚岛国的严重经济危机。斯里兰卡在中国“一带一路”项目中具有重要地位，同时也是中印两国地缘战略的争夺焦点。
中国外长王毅周四表示，北京将任命一名非洲之角事务特使，这显示中国有意在这一热点地区扮演更重要角色。宣布这一消息之际，正值美国特使预定前往埃塞俄比亚，敦促通过谈判结束该国北部已延续了一年多的战争。
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