 中国对非洲贷款：有赞有弹 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.02.2022

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时政风云

中国对非洲贷款：有赞有弹

中国向非洲国家提供贷款日益增加，而与此同时，针对北京政府引诱发展中经济体陷入债务陷阱的指责声也不绝于耳。乌干达从中国贷款30多亿美元，现在正面临着违约的风险。而中国则把目光投向了这个东非国家的自然资源和资产。

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