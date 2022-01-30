时政风云

中国对非洲贷款：有赞有弹

中国向非洲国家提供贷款日益增加，而与此同时，针对北京政府引诱发展中经济体陷入债务陷阱的指责声也不绝于耳。乌干达从中国贷款30多亿美元，现在正面临着违约的风险。而中国则把目光投向了这个东非国家的自然资源和资产。