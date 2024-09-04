中国对非洲贷款七年来首次增长

中国对非洲贷款额自2016年以来首次出现年度增长，这表明中国似乎正在非洲大陆上寻求一种更可持续的贷款方案。

（德国之声中文网）近年来，对非洲国家来说，中国已成为全球最大的官方债务人。根据波士顿大学全球发展政策中心的数据显示，2023年中国对非洲国家的贷款达到了七年以来新高，其中安哥拉、埃塞俄比亚、埃及、尼日利亚和肯尼亚位居前列。

然而，数据显示，相比2016年贷款额有所下降，2016年的贷款总额约近300亿美元（约270亿欧元）。近几年的贷款越来越多地流向当地银行，研究人员指出，这有助于中国投资者避免受到非洲国家债务危机的影响。

另有分析人士表示，中国经济放缓使得北京越来越不愿意大规模放贷。

在这项最新独立研究发布之际，中非合作论坛（FOCAC）正在北京举行，该论坛每三年举行一次。中非合作论坛自2006年以来一直是提供贷款的主要渠道，其中一些贷款让部分非洲国家深陷债务泥潭。

2023年北京对非洲国家的贷款飙升至五年来最高水平 图像来源: Boureima Hama/AFP/Getty Images

调整贷款计划

伦敦智库查塔姆研究所（Chatham House）的艾历克斯·维恩斯（Alex Vines）指出，中国贷款的重点已转向更具有针对性的贷款和外国直接投资。他在接受德国之声采访时表示，“中国的经济困境使中国在投资方面比以往更有规避风险的意识。我们还看到在非洲投资的企业从国有企业转向了民营企业。”

中国的贷款规模缩水，而且主要集中在信用评级较高的国家，如塞内加尔和科特迪瓦。维恩斯还提到，加纳从中国过度借贷，不得不通过国际债务减免来应对债务偿付危机 。

2022年底，查塔姆研究所发布的一份关于中国在非洲债务风险的报告称，来自中国的贷款占非洲总债务的12%。从2000年到2020年，该债务增加了五倍多，达到了6960亿美元。

中国是非洲多国的主要债权国，但近年来其贷款额有所下降，并且预计将保持在较低水平。维恩斯表示，“尽管政治和经济局势紧张，但中国与西方在应对债务压力方面有着共同的利益，所以有必要与非洲国家和机构合作来解决这一挑战。”

习近平非常看重和非洲国家的关系（资料图片） 图像来源: Sergei Savostyanov/POOL/AFP/Getty Images

中国加强“一带一路”倡议

由习近平发起的“一带一路”倡议旨在为发展中国家的大型基础设施项目提供贷款，而非洲是“一带一路”倡议的重点。 据北京商务部的数据显示，2013年至2023年间，中国在非洲签署了价值超过7000亿美元的合同。

不过，有批评者指责“一带一路”倡议让非洲国家背负沉重债务，并资助破坏环境的项目。

据肯尼亚当地媒体报道，肯尼亚政府已从中国获得3.1亿美元贷款，用于完成15个陷入停滞的道路建设项目。据悉，肯尼亚接受中国的贷款已超过80亿美元。

去年，肯尼亚总统威廉·鲁托（William Ruto）要求中国提供10亿美元的贷款并重组现有债务，以完成停滞的“一带一路”基建项目。其中包括连接首都内罗毕与东非第一大港蒙巴萨的标准轨距铁路（SGR）项目，又称“蒙内铁路”。

“蒙内铁路”原计划于2017年开通，开通后两地之间的客运时间将从原来的10个小时缩短到4个小时。然而，该项目现已沦落为当地政府的一个昂贵无用、华而不实的“白象工程”，因为计划将铁路延伸至邻国乌干达的第二阶段工程尚未实现，更为致命的是这两个国家都难以偿还“一带一路”的债务。

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政治动荡与贷款

近期发生在肯尼亚的反政府抗议活动，一部分原因是与当地政府试图偿还国际债权人（包括中国）的贷款有关。

今年6月，肯尼亚政府提出了一项财政法案，明确将以增税的方式筹集约27亿美元，用来偿还高额的主权债务的利息，随即引发了持续数周的致命骚乱。之后，总统鲁托不得不撤回法案税并改组了内阁。然而这并未平息众怒，肯尼亚示威者继续指责政府治理不善、腐败猖獗以及暴力镇压抗议者。

“如果不减免债务，肯尼亚当前的借贷水平是不可持续的”， 肯尼亚的金融专家阿里-汗·萨奇（Aly-Khan Satchu）在接受德国之声采访时表示，政府需要“在只执行具有经济可行性的项目上果断行动，并削减自身开支。然而大量经验表明，这并非政府能够轻易做到的事。”

尽管如此，在世界银行和国际货币基金组织的帮助下，肯尼亚一直在尽职地偿还对中国债务。

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来自中国的“礼物”

专家认为，在北京举行的中非合作论坛期间，北京会继续加深中非关系，以推进其更广泛的地缘政治目标。

多年来，中国向一些非洲国家赠送了“礼物”，如布隆迪的国家宫殿和埃塞俄比亚的非洲联盟总部。

伦敦智库查塔姆研究所的维恩斯认为，在主办与非洲领导人论坛方面，欧盟、美国和日本确实存在与中国竞争的意识。他提到，“中国的‘一带一路’倡议促使了欧盟推出‘全球门户’（Global Gateway）和美国政府的‘全球基建和投资伙伴关系’(Partnership for Global Infrastructure and Investment)，后者投资了洛比托走廊 。”

此外，日本和印度联合建立了“亚非增长走廊”（Asia-Africa Growth Corridor），但效果尚不明确。

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