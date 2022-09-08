中国对非洲穷国取消关税 谁将受益？

（德国之声中文网）自9月1日起，中国对9个非洲最不发达国家98%的税目产品实施零关税。主要涉及农产品和矿产，受惠国家包括中非共和国、乍得、吉布提、厄立特里亚、几内亚、莫桑比克、卢旺达、苏丹和多哥。少数亚洲国家也被涵盖在这一零关税优惠模式中。

中国领导人习近平2021年11月在中国-非洲峰会上曾宣布，将采取步骤扩大从非洲进口农产品。习近平当时表示，目标是在接下来3年中，将从非洲的农产品进口提高到3000亿美元，到2035年提高到年进口3000亿美元。

非洲向中国出口的主要是原材料。2020年，中国从非洲进口的食品和农产品达到1610亿美元，在中国全部进口商品中占比2.6%。

非洲国家债务越积越多

为非政府组织乡村环境观察（OMR）工作的莫桑比克经济学家莫斯卡（Joao Mosca）认为，中国新的关税政策对莫桑比克经济"几乎不会产生影响"。因为该国在相当长一段时期将继续依赖粮食进口，而不具备大规模生产出口产品的能力。

中国对非洲贷款：有赞有弹

中国是莫桑比克的主要单一债权方，也是其第三大贸易伙伴。但是对莫桑比克来说，贸易在很大程度上是一条单行道，不利于该国的整体国际收支平衡。莫斯卡说，中国取消关税不能帮助他的国家减少贸易逆差和债务。

不过，北京对莫桑比克的商品表现出越来越大的兴趣。最近，中国与韩国合作，在德尔加杜角省（Cabo Delgado）的罗武马（Rovuma）盆地联合勘探天然气，目前已计划于2024年开始投产。

相关协议于今年8月签署。观察家们认为，这显示中国有意全力参与开采莫桑比克天然气的国际竞争。

中国需要非洲的物产

"中国非常依赖非洲的能源和矿产，包括高科技产品需要的钴以及煤炭"，台湾国立政治大学非洲事务专家严震生说。他相信有关举措将便于中国购买更多的原材料，并有利于非洲的矿产进入中国。

美国哥伦比亚大学全球能源政策研究中心的学者菲尔赫芬（Harry Verhoeven）对德国之声表示，对来自非洲的矿产取消关税，难以进一步扩大目前已经规模相当的非洲向中国的出口。

"在多数情况下，这只能让中国进口商能更廉价地购入"，菲尔赫芬说。不过他也承认，对一些非洲最贫穷国家来说，这是开发出口生产的一个潜在机会："某些迹象显示，中国降低关税鼓励了非洲国家将其出口多样化。"

非洲农业具有潜力

在农业上投注可使双方在未来的贸易关系中受益。中国是全球最大的的食品进口国，而农业是非洲最重要的就业领域和经济推动力量。全球尚未利用的可耕地60%都位于非洲。

莫斯卡指出，"从长期看，中国有兴趣在整个非洲-印度洋地区--从莫桑比克到非洲之角，为粮食生产预留土地。"

面对人口的继续增长和未来重心移至高科技产业，以及为本国产品寻找新的市场的需求，中国对非洲的发展有着真实的兴趣。

不过在短期内，必须从地缘政治定位的框架内来看待北京宣布的措施。尤其是在乌克兰战争的背景下，这场战争让不少非洲国家陷入了被迫选边站的左右为难的境地。莫斯卡认为，中国正试图从这一局面中获取资本。"中国现在说，你们看，在你们旧的、传统的对欧洲国家和美国的依赖之外，还有另外一个替代选项。"

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