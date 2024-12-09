中国对英伟达展开反垄断调查

中国本周一指美国英伟达公司涉嫌违反反垄断法，对其开展调查。此举被广泛解读为是对美国12月初对中国的半导体出口管制的报复行动。

（德国之声中文网）本周一（12月9日）中国国家市场监督管理总局表示，因涉嫌违反《中华人民共和国反垄断法》，对美国英伟达公司（Nvidia）开展立案调查。多家中国媒体报道了这个消息。《财新》就反垄断调查向英伟达发出问询，但暂未获得回应。此举被广泛解读为是对美国此前对中国的半导体推出新一轮出口管制的报复行动。

最近一段时间，中美两国在半导体技术方面的冲突愈发加剧。英伟达是全球半导体行业的重要公司之一。12月初，华盛顿方面宣布对向包括芯片设备制造商北方华创、拓荆科技和新凯来在内的140家中国公司出口进行出口管制，此次限制计划还瞄准了出口到中国的先进存储芯片和更多芯片制造工具。中国商务部之后发出回应，批评美国的半导体出口管制措施是"典型的经济胁迫行为和非市场做法"。北京随即宣布了加强关键矿产和两用物项出口的新规定，原则上禁止对美国出口镓、锗、锑、超硬材料。

害怕被“卡脖子” 中国IT正在“去美化” To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

英伟达也没有回应路透社的置评请求，受中国反垄断调查的消息公布后，该公司股价在纽约盘前交易中下跌了2.2%。

中国上一次对大型外国科技公司展开反垄断调查是在2013年，当时针对高通的中国子公司展开调查，指控其利用多项专利技术，收取高额许可费，滥用市场优势地位，违反了中国反垄断法律。

最终，高通向中国支付了9.75亿美元的罚单，这是中国反垄断史上最大的一笔罚金。

（路透社，法新社等）

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。