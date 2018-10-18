 中国对美出口10月依然强劲 | 经济纵横 | DW | 08.11.2018

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经济纵横

中国对美出口10月依然强劲

10月，中国对美出口增幅再度上升。分析认为，这是因为贸易商争相赶在新一轮关税实施前完成交易。

USA China Symbolbild Wirtschaftskrieg (imago/C. Ohde)

10月中国对美国市场的海运货物量同比增加13.3%

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（德国之声中文网）周四（11月8日），海关数据显示，中国对美国市场的海运货物量同比增加13.3%，达到427亿美元。9月的增幅还为13%。从美国进口的货物量增加8.5%，达到109亿美元，略低于上月的增幅（9%）。

中国对美国的贸易顺差收窄至318亿美元。9月曾达到创记录的341亿美元。

荷兰国际集团（ING）经济师艾瑞斯·彭（Iris Pang）分析认为，贸易商正争相赶在1月美国计划征收新一轮关税前完成交易。她表示，贸易商对于本月中国国家主席习近平与美国总统特朗普计划在阿根廷举行的会晤并不乐观，认为不会取得积极成果。

自从7月特朗普开始对北京征收惩罚性关税以来，中国对其最大市场美国的出口出人意料地强劲。目前，美国已对2000亿美元的中国产品征收10%的关税，明年1月将升至25%。另有500亿美元中国产品已经征收25%的关税。北京则对1100亿美元的美国产品征收关税作为回应。特朗普曾威胁将征税范围扩大至全部中国产品。

10月，中国的全球出口额上升12.6%，达到2173亿美元，低于9月升幅（14.5%）。进口额上升20.3%，达到1833亿美元，比上月（14.3%）明显加速。对全球的贸易顺差额为340亿美元，高于9月（317亿美元）。

牛津经济研究院（Oxford Economics）经济师库伊斯（Louis Kuijs）认为，对美国的海运货物量走势良好，而对世界其它地区的货运增速甚至更快，这显示全球需求比预期更强劲。

进口额出人意料地显著增长，这发出一个与其它中国经济领域不同的信号。中国的工厂产出等经济活动正在降温。

本周一，中国国家主席习近平出席上海进口博览会，旨在重塑中国是一个欢迎外国产品的市场的形象。152个国家的约3600家企业参加了为期五天的展会。中国国家主席承诺进一步开放中国市场，降低出口成本，提升消费者购买力。

ING经济师艾瑞斯·彭预计，随着新一轮关税的实施，明年美国对中国产品的需求应当会减弱。她估计，出口商可能更多转向欧洲以及亚洲其它国家。她说，强劲的出口增长可能不会持续很久，"我们对于2019年的中国出口增长并不太乐观。"

苗子/乐然（美联社等）

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