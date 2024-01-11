中国对美出口减少 抑或绕道第三国？

（德国之声中文网）美国商务部的数字显示，2023年1-11月，美国从中国进口总额约3931亿美元，比去年同期下降超过20%。

从这11个月来看，美国从墨西哥的进口额超过了中国，达到约4390亿美元。

日经新闻报道指，2023年1-11月，中国在美国进口总体中的占比为13.9％，降至2004年以来的最低水平。美国从中国进口在2017年前后达到峰值，占比超过21％，与其它国家拉开很大差距。而2023年全年，美国从墨西哥进口的占比自2000年以来将首次成为首位。此外， 美国从欧洲和东南亚的进口也增加。

美国总统拜登任内，与中国"去风险"成为屡次提及的议题，特别是在大选年之际，共和党也是如此。

供应链复杂 确认产品来源地困难

但分析人士认为，事实情况可能并非一目了然。供应链日益复杂，确认中美之间贸易流动的各环节也愈加困难。

美国加州大学国际贸易专家弗洛恩德（Caroline Freund）向法新社表示，根据她所了解的数字，中国在美国进口中的占比从2017年的22%降至如今的16%，"这是一个大幅度的下滑。这一水平相当于2007年的水平。"

弗洛恩德表示，"脱钩"的确是在发生，但这与其说是减少从中国的进口，不如说是迅速扩大从墨西哥等伙伴国的进口。

除墨西哥外，亚洲国家、特别是越南从中受益。

墨西哥近岸外包业务让中企看到商机

墨西哥前驻美大使沙鲁克汗（Arturo Sarukhan）向法新社表示："是的，墨西哥分得其中一部分，但从中国向其它地区的生产转移如今主要发生在台湾、韩国、印度和越南。"

Dragoman Global分析师斯托雷（Henry Storey）认为，这主要是因为这些国家与中国相邻，能吸引到中国的投资。

特别是越南对美国出口激增。美国商务部的数字显示，今年前11个月，从越南进口额约1048亿美元。这使得越南成为美国主要的贸易伙伴之一。

但法新社指出，在越南主要进行的是产品最后的组装。

美国财长耶伦去年夏天曾访问这个东南亚国家，以强调越南在美国供应链"去风险"中的重要性。此次访问中一张具有象征意义的图片是，耶伦骑在一辆电瓶车上。然而之后美国媒体发现，这辆电瓶车大部分配件来自中国。

耶伦去年访问越南期间参观一家电动代步车工厂

因此，要追溯进入美国市场的产品来源地很困难。而中国厂商也时常能够借此绕过贸易上的限制。

Dragoman Global分析师斯托雷认为："尽管中国所占的份额降低，但我认为总体上，中国的出口势头还是很强劲的。"

加州大学的弗洛恩德也表示，如今，美国等于是间接通过墨西哥、越南等地从中国进口。

中国在墨西哥的投资迅速增加，以至于引起华盛顿的关切。去年12月初，耶伦访问墨西哥期间，与该国经济部长桑切斯同意设立一个工作组，评估美国在该国的投资，特别是美国认为关键的领域。

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（法新社等）

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