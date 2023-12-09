 中国对石墨出口管制 德国：恐将导致企业成本提高 | 经济纵横 | DW | 09.12.2023

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经济纵横

中国对石墨出口管制 德国：恐将导致企业成本提高

继锗和镓之后，中国从本月起也对石墨这一重要原材料进行了出口管制。德国政府日前表示，该措施可能导致石墨价格上涨，增加德国企业的经济负担。

图中一名中国工人在加工石墨时被石墨粉尘覆盖。石墨是电动汽车电池的关键成分

图中一名中国工人在加工石墨时被石墨粉尘覆盖。石墨是电动汽车电池的关键成分

（德国之声中文网）德国政府预计，中国对电池生产所需的重要原材料石墨的出口管制，可能增加德国企业的成本负担。德国联邦议院左翼党经济政策发言人莱耶（Christian Leye）此前致函德国政府，并获得了上述回复。

12月1日起，中国正式开始实施石墨出口管制政策，相关企业须向该国商务部申请出口许可。德国政府就此表示：“（中国的）石墨出口管制可能导致短期和中期成本上涨以及供应短缺问题。”不过，目前尚不清楚该政策对德国公司的具体影响。石墨主要用于铸造和钢铁工业以及锂离子电池的生产。

原材料锗和镓的情况与此类似。中国自今年8月1日起对锗和镓实施出口管制政策。联邦经济部曾表示，中国在这两种材料的全球市场上占据主导地位，出口限制或对全球供应链产生影响。德国经济部正在与受影响的公司"密切接触"，但到目前为止尚未公布具体的影响。 

联邦议院左翼党经济政策发言人莱耶警告说，气候和和能源转型的成功在很大程度上取决于这些原材料的供应，“如果企业缺乏基本原料，政府为未来工业投入的数十亿税收资金将付诸东流。”他继续指出，尤其在使用原材料方面，更要注意贸易伙伴的多样化以及更多的回收利用。然而，鉴于目前对中国的依赖，德国政府和欧盟最好不要寻求经济冲突。“莱耶补充道：“然而，德国政府对这一问题是否有全面周密的计划，我表示怀疑。”

（路透社）

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