中国对澳洲葡萄酒加征高额关税

（德国之声中文网）中国和澳大利亚关系持续紧张之际，中国商务部周五（3月26日）宣布对澳大利亚进口葡萄酒加征关税，时间长达5年。

中国商务部发布公告称，自2021年3月28日起对原产于澳大利亚的相关葡萄酒征收反倾销税，各公司反倾销税税率为116.2%—218.4%。

在此之前，中国对澳大利亚实施的单方面报复行动已经持续了几乎一整年，涉及大麦、牛肉、葡萄酒、海鲜、煤炭、矿石等众多出口产品。中澳两国的外交关系已达到1989年六四屠杀以来的最低点。

很多澳大利亚官方人士认为，这些行动是北京对澳大利亚的报复，原因是澳大利亚去年修改外商投资规定，盯紧中国在敏感领域的投资；以及澳大利亚总理莫里森呼吁国际社会对新冠病毒源头展开独立的国际调查。

2019年对中国的葡萄酒出口金额高达13亿澳元

去年12月，澳大利亚要求世界贸易组织（WTO）调查中国对其大麦进口的惩罚性关税。这是澳大利亚首次在世贸组织对北京采取法律行动，被称为 "影子贸易战"。

中国商务部周五发布的公告裁定原产于澳大利亚的进口相关葡萄酒存在倾销和补贴，中国国内相关葡萄酒产业受到了实质损害。

根据澳大利亚政府的数据，2019年对中国的葡萄酒出口金额高达13亿澳元（9亿美元），中国是澳洲葡萄酒的最大市场。

中国商务部在去年8月启动调查时表示，中国葡萄酒行业指控澳大利亚葡萄酒受益于政府补贴，致使其比中国产品更具优势。

张平/ 叶宣 （法新社）

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