 中国对澳洲葡萄酒加征高额关税 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.03.2021

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时政风云

中国对澳洲葡萄酒加征高额关税

中国商务部宣布，自2021年3月28日起对原产于澳大利亚的相关葡萄酒征收反倾销税长达5年。中澳两国的外交关系已达到1989年六四屠杀以来的最低点。 

China Importzölle auf Wein aus Europa

（德国之声中文网）中国和澳大利亚关系持续紧张之际，中国商务部周五（3月26日）宣布对澳大利亚进口葡萄酒加征关税，时间长达5年。

中国商务部发布公告称，自2021年3月28日起对原产于澳大利亚的相关葡萄酒征收反倾销税，各公司反倾销税税率为116.2%—218.4%。

在此之前，中国对澳大利亚实施的单方面报复行动已经持续了几乎一整年，涉及大麦、牛肉、葡萄酒、海鲜、煤炭、矿石等众多出口产品。中澳两国的外交关系已达到1989年六四屠杀以来的最低点。

很多澳大利亚官方人士认为，这些行动是北京对澳大利亚的报复，原因是澳大利亚去年修改外商投资规定，盯紧中国在敏感领域的投资；以及澳大利亚总理莫里森呼吁国际社会对新冠病毒源头展开独立的国际调查。

Gießen des Rotweines in einem Glas

2019年对中国的葡萄酒出口金额高达13亿澳元

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这是中国近月第四度宣布禁止澳大利亚原木进口，理由是发现有害虫。中澳贸易战将如何发展？

在中国对澳大利亚葡萄酒、大麦等出口产业“下狠手”的同时，铁矿石价格连续上涨也让中国钢企遭受阵痛。中国的铁矿石65%进口自澳大利亚，两国多年来在经贸领域相互依赖。究竟是谁“搬起石头砸了自己的脚”，这一轮的贸易过招胜负尚未见分晓。

中国官媒报导，北京方面封杀了澳大利亚的煤炭进口。此举可能会让澳大利亚蒙受百亿澳元的经济损失，并进一步加剧两国之间的紧张局势。

去年12月，澳大利亚要求世界贸易组织（WTO）调查中国对其大麦进口的惩罚性关税。这是澳大利亚首次在世贸组织对北京采取法律行动，被称为 "影子贸易战"。

中国商务部周五发布的公告裁定原产于澳大利亚的进口相关葡萄酒存在倾销和补贴，中国国内相关葡萄酒产业受到了实质损害。

根据澳大利亚政府的数据，2019年对中国的葡萄酒出口金额高达13亿澳元（9亿美元），中国是澳洲葡萄酒的最大市场。

中国商务部在去年8月启动调查时表示，中国葡萄酒行业指控澳大利亚葡萄酒受益于政府补贴，致使其比中国产品更具优势。

 

张平/ 叶宣 （法新社）

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