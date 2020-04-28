 中国对澳洲大麦征收80.5%关税 | 经济纵横 | DW | 18.05.2020

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贸易制裁

中国对澳洲大麦征收80.5%关税

中国本周一宣布，将对澳大利亚大麦征收80.5%的关税。而此前不久，北京刚刚禁止澳大利亚数家企业向中方出口牛肉。这一可能导致中澳关系进一步紧张的举措，是否与此前澳方要求独立调查新冠病毒起源有关?

Symbolbild Australien China (Colourbox/A. Mijatovic)

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近期，美国、澳洲等国家在疫情延烧时，纷纷回头指责中国政府应对疫情的方式。但是此刻的中国已经过了疫情高峰，开始扮演帮助他人、呼吁合作的角色。各国埋单吗? (22.04.2020)

在接受德国之声专访时，澳大利亚前总理陆克文指出，中国早期预警机制不足，地方官员也不愿向中央汇报疫情爆发；但是中美不应相互指责。他认为，由联合国秘书长带头的国际调查，是找到新冠全球疫情起源的唯一途径。 (12.05.2020)

去年7月，一名澳大利亚大学生因在昆士兰大学举办支持香港示威者的活动，与中国留学生发生激烈冲突，也从那之後，投身与中国政府对抗的社运之路。然而，他最近收到校方通知，称他受到学校11项指控，并在考虑透过一场秘密听审会，决定是否开除他。 (04.05.2020)

（德国之声中文网）5月18日晚间，中国商务部在其官网发布了对"原产于澳大利亚的进口大麦反倾销调查和反补贴调查的最终裁定"，决定自5月19日起，对澳大利亚进口大麦征收反倾销税和反补贴税。其中，反倾销税为73.6%，反补贴税为6.9%，征收期限为5年。

澳大利亚方面也于周一当天证实了该消息，并对中方的该决定"深表遗憾"。该国商务部长伯明翰（Simon Birmingham）在一份声明中说，澳方没有对大麦进行补贴，也没有对中国进行倾销。

上周，中国已针对4家澳大利亚主要牛肉出口商发出了禁令，停止接受其进口申报。中国外交部发言人当时称，禁令是出于"连续发现澳大利亚个别企业多批次输华牛肉产品存在违反双方主管部门共同确定的检疫"的问题，因此要求澳方调查原因并整改。当时，澳方也表示，这应该与澳大利亚要求独立调查新冠病毒源头无关。

不过，中国驻澳大利亚大使成竞业在4月底接受澳洲《金融评论报》采访时曾经批评澳方对病毒起源展开独立审查的呼吁，称"据我所知，澳方这一提议很不受中国民众'待见'……对澳这种做法强烈不满、深感失望。从长远看，如果这种情绪继续恶化，人们就会想，我们为何要去这样一个对中国如此不友好的国家呢？……为什么我们要喝澳大利亚葡萄酒、吃澳大利亚牛肉呢？为什么不能换成别的呢？"

王凡/乐然（路透社，法新社等）

 

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