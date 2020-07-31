中国对澳大利亚葡萄酒展开反倾销调查

（德国之声中文网）中国将对从澳大利亚进口的葡萄酒展开反倾销调查，这已经是今年以来北京锁定的第三个澳大利亚工业领域。在此之前，中国曾对澳大利亚的进口牛肉和大麦实施了贸易限制。

这项措施可能会严重打击澳大利亚的葡萄酒业。仅在去年，该国就向中国出口了价值12.5亿澳元（约合7.6亿欧元）的葡萄酒，占澳大利亚葡萄酒出口总的三分之一。

根据中国商务部公布的消息，反倾销调查将持续到2021年8月中旬，但是在" 特殊情况"下，也可能延长至2022年2月。澳大利亚贸易部长西蒙·伯明翰（Simon Birmingham）称中国公布的决定令人担忧而且不合理。据 ABC广播公司援引这位贸易部长的话说，"这是一个非常令人失望和不解的发展"。

伯明翰指出："澳大利亚葡萄酒没有低于市场价出售，也没有出口补贴。"

自从澳大利亚对香港民主运动给予支持并禁止华为参与其5G网络建设之后，澳中两国之间的关系陷于紧张状态。此外，堪培拉政府还指责中国在南中国海的领土扩张和军事化。

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李京慧/叶宣（德新社）



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