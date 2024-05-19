中国对欧美日台的化工产品启动反倾销调查

中国与西方国家的贸易争端进一步升级：5月19日，中国商务部发布公告，对原产于欧盟、美国、台湾地区、日本的进口共聚聚甲醛进行反倾销立案调查。这种化工产品广泛应用于汽车配件、电子电器、工业机械等领域。

（德国之声中文网）根据中国商务部的公告，反倾销调查为期一年，“特殊情况下”可再延长6个月。而产业损害调查期则涵盖了2021年1月1日至2023年12月31日这整整三年时间。

业内分析人士认为，中国政府针对进口共聚聚甲醛的反倾销调查，是对西方国家近期加大对中国电动汽车等产品打击力度的反制措施。

就在几天前，美国总统拜登宣布对进口自中国的电动汽车加征100%的特别关税，太阳能电池、半导体、钢材、铝材和医疗器材的进口关税也大幅提高。欧盟方面不久前也启动了针对中国电动汽车的反补贴调查，但是尚未做出是否加征惩罚性关税的决定。

美国总统拜登5月14日在宣布加征关税的记者会上曾说，中国国家主席习近平早前曾问他，为何他对中国如此不公平。 拜登回应，“你希望的话，我们可以采用一样的规则”，并指出在中国投资的51%股份须由中国人持有、也要提供所有知识产权，“你想在美国比照办理吗？”习近平则沉默以对。

美联社援引美国政府官员表示，他们认为新的关税不会导致与中国的紧张关系升级，但预计中国将尝试采取措施予以回应。

正在烟台港等待装船的比亚迪电动汽车 图像来源: AFP

共聚聚甲醛是汽车配件等领域的重要原材料。2023年全球聚甲醛总产能为178.5万吨/年，其中中国大陆聚甲醛产能59万吨/年。境外聚甲醛装置主要集中在美国、西欧和日韩等国家和地区。此前，中国已经对原产于韩国、泰国和马来西亚的进口共聚聚甲醛征收反倾销关税。近年来，中国聚甲醛进口量呈现震荡增长趋势，每年仍需要进口30万吨以上的聚甲醛，特别是在高附加值的汽车配件行业以及高端电子电器行业。

（综合报道）

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