 中国对欧投资规模减小 “绿地投资”占比激增 | 经济纵横 | DW | 14.05.2023

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经济纵横

中国对欧投资规模减小 “绿地投资”占比激增

同2021年相比，中国去年在欧投资减少了22%。但与此同时，中国企业在欧洲电池行业的投资却在急剧增高。

宁德时代在德国图林根投资兴建电池工厂

宁德时代在德国图林根投资兴建电池工厂

（德国之声中文网）中国对欧投资去年再度明显下滑。柏林墨卡托中国研究中心周二发布的最新报告指出，中国对欧投资主要集中在汽车及消费品领域。而投资项目则主要集中在德国、英国、法国和匈牙利。

2022年，中国在欧投资总额为79亿欧元，同2013年的水平相当，但同2021年相比则减少了22%，投资总额的四分之三集中在汽车及消费品领域。

大型投资项目集中在电池领域

大型投资项目主要集中在用于电动车辆的电池生产。在这类所谓的"绿地投资"项目中，中国企业要么在境外建立子公司，要么建设新的生产基地，这类投资的总额高达45亿欧元，名列各类投资之首

 

绿地投资大幅增加的背后，是少数几个几乎都同汽车工业有关的大项目。宁德时代、远景动力以及蜂巢能源等中国电池企业分别在德国、英国、法国以及匈牙利投资建厂，而上述四国在中国对欧投资总额中的占比也高达88%。这也是2008年以来，中国对欧投资中，绿地投资首次超越企业并购。而企业并购金额则下降至34亿欧元，这也是2011年以来并购金额最低的一年。

为了减少对中国的依赖，大众汽车的电池工厂于2022年建成投产。

为了减少对中国的依赖，大众汽车的电池工厂于2022年建成投产。

墨卡托中国研究中心首席经济师麦克斯·曾格莱恩（Max Zenglein）表示："投资模式的变化明显显示出，中国在电动车领域的竞争力已经越来越强。同敏感基础设施和技术领域相比，对于绿地投资的管控并没有那么严格。" 荣鼎咨询(Rhodium Group) 的克拉茨（ Agatha Kratz）也表示："中国正在欧洲电动车价值链条中投入庞大的资金，已经成为欧洲能源转型的重要参与者。"

同其前任相比，现任德国经济部长哈贝克在对华经贸合作方面采取了更具限制性的方针。

 

（德新社，路透社）

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