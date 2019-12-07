中国对拉美兴趣浓 是祸还是福

随着第13届中国-巴拿马企业家峰会的举行，北京政府正在进一步巩固其在拉丁美洲大陆的地位。拉丁美洲人也学会了利用这个机会。
（德国之声中文网）中国与拉丁美洲之间的"经济峰会"开始于2007年。2019年的年度峰会刚刚在巴拿马结束。中国希望通过这种博览会和峰会相混合的方式来促进与拉丁美洲和加勒比海国家的经济合作。此前的十几届峰会曾在智利、哥伦比亚、秘鲁、哥斯达黎加、墨西哥或乌拉圭等国举行，这证明了中国对拉丁美洲的浓厚兴趣。
就在不久前，被视为"国际重要国家元首"的萨尔瓦多总统纳布克勒（Nayib Bukele）在北京受到热情接待。北京方面还承诺将无偿资助萨尔瓦多的基础设施建设，这令纳布可勒总统感到非常高兴。他在访华期间表示，他的国家将把习近平主席的礼物"用来建设一个新的足球场，一个新的国家图书馆和一个净水厂"。
中国对拉丁美洲的兴趣有多大？
华盛顿智库"美洲国家对话"的亚洲与拉丁美洲问题专家迈尔斯（Margaret Myers）表示："中国与该地区几乎所有国家都建有良好的贸易关系，这并不是什么新鲜事。但是中国尤其与那些向中国出口原材料的国家保持着极其密切的关系，例如智利、厄瓜多尔、秘鲁、巴西和阿根廷。"
中国在拉丁美洲和加勒比海地区基础设施项目中的活动正在变得越来越广泛。根据该智库的观察，华盛顿智库"美洲国家对话"的观察，迄今为止，中国公司和银行"对运输和运输领域的约150个项目表现出兴趣，并与其中的一些项目签定了合同"。
近年来，中国和拉丁美洲国家之间的贸易发生了变化。迈耶斯说："为了改善基础设施，拉美国家已经从购买中国的塑料玩具转为购买铁路、公共汽车、电信网络和用于海港的高科技。"中国通过其"丝绸之路倡议"推动了公路、铁路和水路的全面发展。
迈尔斯说，但是中国对拉丁美洲的看法也发生了变化。他说："最近三年来，中国不仅将这些国家视为地区贸易伙伴，而且也将其视为全球经济方案的一部分。因为北京已经对这些国家有了全面的了解，因此进一步迎合这些国家的利益和需求。"
这种局面当然令华盛顿感到担忧。美国分析家迈尔斯认为，拉美国家之所以采取一些平衡行动，是因为他们既想与美国也想与中国保持良好关系。在某些情况下，拉美国家甚至可以通过中美贸易争端中获益。迈尔斯说："虽然双方相互提高关税对某些国家的货币产生了影响，但是像墨西哥等国家因此受益，因为有些公司由于担心双方进一步提高关税而迁徙到墨西哥。"
北京来撒钱
自2005年以来，中国的银行已向拉丁美洲和加勒比海地区的国家和国营公司提供了超过1410亿美元的贷款。问题是：要为这些廉价贷款做出哪些让步？拉丁美洲国家是否会像此前的一些非洲国家那样，陷入中国的"债务陷阱"？
亚洲和拉美问题专家迈尔斯强调说："过去三年中，中国几乎没有向该地区提供大笔贷款。"他也没有发现"债务陷阱"的迹象。 而"该地区所有从中国得到贷款的国家，例如厄瓜多尔、阿根廷、巴西和委内瑞拉，都是他们本身存在严重问题。"
甚至委内瑞拉似乎也没有失去控制的危险。尽管北京政府自2007年以来北京向查韦斯和马杜罗政权提供了约670亿美元的贷款，但委内瑞拉现在"仅"欠中国贷款200亿美元，并用原油进行抵偿。
不过，必须向中国出售自己的石油以偿还债务的强迫性条款也可以被视为"债务陷阱"。环保组织亚马逊观察的科尼希（Kevin Koenig）在接受英国广播公司采访时说："为了增加石油开采，偿还中国140亿美元的债务，厄瓜多尔退出了欧佩克。"
迈尔斯说："我不确定北京是否在基多派遣顾问去动员莫雷诺总统离开欧佩克。" 最终是每个国家自己决定如何履行其义务。 可以肯定的是，"拉丁美洲的经济体越来越依赖于与中国的贸易"。