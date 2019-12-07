中国对拉美兴趣浓 是祸还是福

（德国之声中文网）中国与拉丁美洲之间的"经济峰会"开始于2007年。2019年的年度峰会刚刚在巴拿马结束。中国希望通过这种博览会和峰会相混合的方式来促进与拉丁美洲和加勒比海国家的经济合作。此前的十几届峰会曾在智利、哥伦比亚、秘鲁、哥斯达黎加、墨西哥或乌拉圭等国举行，这证明了中国对拉丁美洲的浓厚兴趣。

就在不久前，被视为"国际重要国家元首"的萨尔瓦多总统纳布克勒（Nayib Bukele）在北京受到热情接待。北京方面还承诺将无偿资助萨尔瓦多的基础设施建设，这令纳布可勒总统感到非常高兴。他在访华期间表示，他的国家将把习近平主席的礼物"用来建设一个新的足球场，一个新的国家图书馆和一个净水厂"。

中国对拉丁美洲的兴趣有多大？

华盛顿智库"美洲国家对话"的亚洲与拉丁美洲问题专家迈尔斯（Margaret Myers）表示："中国与该地区几乎所有国家都建有良好的贸​​易关系，这并不是什么新鲜事。但是中国尤其与那些向中国出口原材料的国家保持着极其密切的关系，例如智利、厄瓜多尔、秘鲁、巴西和阿根廷。"

中国在拉丁美洲和加勒比海地区基础设施项目中的活动正在变得越来越广泛。根据该智库的观察，华盛顿智库"美洲国家对话"的观察，迄今为止，中国公司和银行"对运输和运输领域的约150个项目表现出兴趣，并与其中的一些项目签定了合同"。

近年来，中国和拉丁美洲国家之间的贸易发生了变化。迈耶斯说："为了改善基础设施，拉美国家已经从购买中国的塑料玩具转为购买铁路、公共汽车、电信网络和用于海港的高科技。"中国通过其"丝绸之路倡议"推动了公路、铁路和水路的全面发展。

迈尔斯说，但是中国对拉丁美洲的看法也发生了变化。他说："最近三年来，中国不仅将这些国家视为地区贸易伙伴，而且也将其视为全球经济方案的一部分。因为北京已经对这些国家有了全面的了解，因此进一步迎合这些国家的利益和需求。"

这种局面当然令华盛顿感到担忧。美国分析家迈尔斯认为，拉美国家之所以采取一些平衡行动，是因为他们既想与美国也想与中国保持良好关系。在某些情况下，拉美国家甚至可以通过中美贸易争端中获益。迈尔斯说："虽然双方相互提高关税对某些国家的货币产生了影响，但是像墨西哥等国家因此受益，因为有些公司由于担心双方进一步提高关税而迁徙到墨西哥。"

北京来撒钱

自2005年以来，中国的银行已向拉丁美洲和加勒比海地区的国家和国营公司提供了超过1410亿美元的贷款。问题是：要为这些廉价贷款做出哪些让步？拉丁美洲国家是否会像此前的一些非洲国家那样，陷入中国的"债务陷阱"？

贫困交加的委内瑞拉人 在垃圾箱中寻找食物 在德国，有一些致力于生态保护的人士也常常在超市旁的垃圾箱里寻找食物，但他们并非是出于贫穷，而是为了抗议浪费食品的行为。但是在委内瑞拉情况则不同。很多人迫于贫困不得不到街头的垃圾箱中寻找可以充饥的东西。

贫困交加的委内瑞拉人 空荡荡的冰箱和食品柜 委内瑞拉很多家庭中的冰箱和食品柜内几乎空空荡荡，只有几个已经打开的罐头筒和一些饮用水。在这个社会主义国家，粮食获得国家补贴，以便百姓能够负担得起。但是由于石油价格暴跌，政府已经没有了进口粮食的财力。

贫困交加的委内瑞拉人 到处是饥荒 有人在首都加拉加斯的一堵墙上喷写了“Hambre”一词，西班牙语的意思是饥饿，下面的“Dictadura”意思是专制。委内瑞拉深陷政治和经济危机不能自拔。连月来该国面临着银行破产的威胁。自从亲总统的委内瑞拉最高法院宣布取缔议会权力之后，美国对该国实行了经济制裁。

贫困交加的委内瑞拉人 援助组织难以招架 虽然委内瑞拉土壤肥沃，但是该国大部分粮食依靠进口。由于恶性通货膨胀和油价走低，进口粮食更加昂贵。很多超市货架空空如也，黑市猖獗。 诸如Caritas等慈善组织几乎无力填补委内瑞拉的供给空白。

贫困交加的委内瑞拉人 为获取一点点粮油排长队 哪里有居民能够买得起的食品，哪里就会出现排队的长龙。为了能够买到食品，人们要一大早起来排队。政府偶尔会出售一些价格偏低的食品。不过也有批评人士指责马杜罗总统以此让他的一些亲信从中渔利。

贫困交加的委内瑞拉人 对新一轮难民危机的担忧 去年委内瑞拉居民体重人均下降9公斤。很多父母为了不让孩子挨饿宁可自己节食。所有邻国都再担心委内瑞拉的状况将引发新一轮严重的难民危机。当下就已经有50万委内瑞拉人滞留在哥伦比亚。



亚洲和拉美问题专家迈尔斯强调说："过去三年中，中国几乎没有向该地区提供大笔贷款。"他也没有发现"债务陷阱"的迹象。 而"该地区所有从中国得到贷款的国家，例如厄瓜多尔、阿根廷、巴西和委内瑞拉，都是他们本身存在严重问题。"

甚至委内瑞拉似乎也没有失去控制的危险。尽管北京政府自2007年以来北京向查韦斯和马杜罗政权提供了约670亿美元的贷款，但委内瑞拉现在"仅"欠中国贷款200亿美元，并用原油进行抵偿。

不过，必须向中国出售自己的石油以偿还债务的强迫性条款也可以被视为"债务陷阱"。环保组织亚马逊观察的科尼希（Kevin Koenig）在接受英国广播公司采访时说："为了增加石油开采，偿还中国140亿美元的债务，厄瓜多尔退出了欧佩克。"

迈尔斯说："我不确定北京是否在基多派遣顾问去动员莫雷诺总统离开欧佩克。" 最终是每个国家自己决定如何履行其义务。 可以肯定的是，"拉丁美洲的经济体越来越依赖于与中国的贸易"。