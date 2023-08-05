 中国对“德国进口”为何没了胃口？ | 经济纵横 | DW | 05.08.2023

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经济纵横

中国对“德国进口”为何没了胃口？

德国6月出口连续第三个月增长，但专家认为在全球经济停滞的情况下，外贸无法为德国经济带来好处。此外，德国今年对中国出口下降，未来还可能继续减少。有专家表示，中国的技术正在不断进步，在不少领域，未来中国可能「不再需要从德国等地进口了」。

中国连云港市的货柜码头

中国连云港市的货柜码头

（德国之声中文网）对于德国出口商来说，对中国的业务正在减少。根据路透社周五（8月4日）获得的德国联邦统计局（Statistisches Bundesamt）数据，2023年上半年，只有6.2%的出口货物销往中国，这是自2015年以来的最低值。相比之下，2020年此数据达到7.9%的历史新高，但2021年下降至7.5%，2022年再降至6.8%。

联邦统计局周四公布的数据则显示， 德国6月份出口连续第三个月增长，但与5月份相比仅小幅上升0.1%，低于经济学家预测的0.3%，而4月份增长则为1.3%。

外贸不是支柱而是煞车

ING的德国首席经济学家布热斯基（Carsten Brzeski）评论道：「出口就如同经济整体一样陷入了停滞。因此，外贸不再是德国经济的弹性增长支柱，而是一个煞车。」

睿盛银行（VP Bank）副总裁吉策（Thomas Gitzel）则称：「新的经济动能首先需要更好的全球经济环境。」但由于短期内还未出现此迹象，吉策警告道：「下半年经济衰退可能还会持续下去」。

经济衰退来了——德国该怎么办？

慕尼黑Ifo经济研究所的研究员沃尔拉布（Klaus Wohlrabe）也表示：「国外需求发展相当疲软。」他指出：「这也是美国和欧洲的紧缩货币政策逐渐生效的结果。」沃尔拉布补充道：「目前几乎没有任何迹象表明这种情况会在短期内发生变化。」

德6月对华出口大幅下降

德国6月份对欧盟邻国的出口环比增长了1.3%，达到715亿欧元。美国仍然是德国产品的第一大买家国：尽管较上个月下降了0.2%，但仍购买了127亿欧元的商品。而德国对中国的出口则大幅下降5.9%至82亿欧元。

对此，ING经济学家布热斯基表示：「中国越来越有能力生产以前从德国采购的商品。」基尔世界经济研究所（IfW）的贸易专家斯塔默（Vincent Stamer）也认为：中国的技术正在不断进步，「你可以在计算机芯片、电动汽车和电池生产中看到这一点，这样（中国）就不再需要从德国和世界其他地区进口了。」

德国汽车品牌更倾向于在中国当地生产车辆

德国汽车品牌更倾向于在中国当地生产车辆

中德贸易的未来

对于德国对中国出口下降的趋势，斯塔默认为，现在就与中国客户道别为时过早：「未来十年，中国仍将是一个重要的销售市场。」

不过，他也提到：「许多公司对中国市场的依赖将不再明确地展示在出口数据中，而是在其资产负债表中。」汽车产业就是个例子：不少德国汽车制造商越来越多地为中国市场进行本地生产。

ING经济学家布热斯基也表示：「从长远来看，中国在德国出口中的重要性将显著下降。」他呼吁：「我们应该为中国将不再拯救我们的出口部门做好准备。 」

（路透社、法新社等）

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