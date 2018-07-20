中国对多国不锈钢开启反倾销调查

(德国之声中文网) 中国对欧盟、日本、韩国、印度尼西亚的进口不锈钢展开反倾销调查。

中国商务部23日发布声明，该部6月22日收到山西太钢不锈钢股份有限公司代表国内不锈钢钢坯和不锈钢热轧板/卷产业正式提交的反倾销调查申请。但没有提及若反倾销判定成立，将会课征多少反倾销税。

山西太钢不锈钢股份有限公司协同其他4家厂商提出申请: 宝钢不锈钢、北海诚德公司、甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司、鞍钢联众不锈钢有限公司。其中，宝钢是重点发展国企。

《反倾销调查申请书》提到，中国2017年度进口了70万3千公顿不锈钢钢坯、不锈钢热轧板和热轧卷，比前一年度增加了近2倍，其中百分之98产自欧日韩印四个国家。

申请书认为「原产于欧盟、日本、韩国和印度尼西亚的申请调查产品在中国市场存在明显的倾销行为，而且这种倾销行为已经给国内产业造成了实质损害和实质损害威胁。」

该文件援引《中华人民共和国对外贸易法》和《中华人民共和国反倾销条例》，请求中华人民共和国商务部对四个国家的反倾销情事立案调查，并根据结果向国务院关税税则委员会做出建议，对上述产品征收反倾销税。

中国商务部发布声明，决定于23日开始调查。《中华人民共和国反倾销条例》第二十条的规定，商务部可以采用问卷、抽样、听证会、现场核查等方式向有关利害关系方了解情况，进行调查。除非特殊情况，否则应在2019年7月23日前结束调查。

中国现今是世界最大的钢铁制造国，光是2017一整年就生产了8.3亿顿钢铁。其中有25%到35%的产量属于山西太钢。

美国先前判定进口钢铝危及美国企业与国家安全，提出要对进口钢铝课征钢铝税，引发各国一片反弹。特朗普上周再次指控中国没有给予外资企业一个良好的经营环境，威胁对中国进口商品课征关税。中国外交部周一对中美贸易战做出反击，称「美国在贸易问题上威胁中国是不会有用的。」但是中国在跟美国打贸易战的非常时期，对欧盟日本等国家立案调查反倾销税，很可能会影响到其笼络盟友的条件。

罗法/夏立民 (综合报道)