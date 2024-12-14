中国对台新策略：不事张扬的军演

直到周五，中国军方才就本周对台大规模军演打破沉默，引用《孙子兵法》中的名言“兵无常势，水无常形”，既未证实也未否认是否举行军演。台湾国防部官方表示，中方意在降低台湾的警戒心。

（德国之声中文网）台湾官员和台海问题专家表示，中共对民主治理的台湾采取了新的策略：不事张扬地进行大规模军演，将在台湾周边的军事存在常态化，同时向美国表明中国可以随时采取行动。

台湾军方本周表示，中国军队在台湾周边举行了近30年来最大规模的海上军演，包括模拟袭击外国船只和练习封锁海上航线。台湾宣布进入警戒状态，并开设应变中心。

然而，中国军方并未对外宣布任何演习的消息。

直到周五（12月13日），中国军方才打破沉默，在声明中引用了并中国古代军事典籍《孙子兵法》中的名言。据称这部著作是中共创始人毛泽东的最爱之一。

"兵无常势，水无常形，"中国国防部在一份模棱两可的声明中说道。这份声明既没有证实也没有否认中国是否举行军事演习，而是说："是否举行演习、何时举行演习，由我们根据自身需要和斗争形势自主决定。"

图为赖清德11月30日过境访问夏威夷。 图像来源: Liu Shu Fu/Taiwan Presidential/Planet Pix via ZUMA Press/picture alliance

"让大家感到措手不及"

路透社指出，这种先沉默再含糊的策略，与中国此前在台湾周边举行军演时总是伴随大规模宣传攻势的做法截然不同。

今年10月，针对台湾总统赖清德在"双十"国庆发表的"新两国论"演说，中国高调发动"联合利剑-2024B"围台军演，配合发布具有恐吓性质的图表和视频，猛烈抨击赖清德的"分裂"言论。

赖清德拒绝北京对台湾主权的主张，他表示，台湾的未来只能由台湾人民决定。

安全消息人士曾预计，中国将在赖清德本月前往太平洋地区访问之际举行新的演习。赖清德出访途中曾经短暂停留美国的夏威夷和关岛。北京一向反对台湾领导人进行任何对外活动。

中国国防部在周五的声明中说："无论是否举行演习，解放军在打独促统方面不会手软。任何'倚外谋独'、'以武谋独'行径都必遭严惩。"

"我确信，这标志着中共军事常态化进入'中期阶段'，"台湾执政党民进党立委、国会外交国防委员会成员陈冠廷对路透社说。

他说："邻近国家必须意识到，如果他们不相应采取应对措施，他们自己可能成为下一个目标。"

美国和日本作为台湾最重要的两个安全伙伴，虽然尚未确认中国军事行动的规模，但两国均表达了关切。台湾在周四晚间表示，相关军事活动已趋于平息，并通令解除各紧急应变中心的开设。

台湾担忧，中国可能会在演习期间突然发动真正的袭击。台湾国防部情次室次长谢日升中将本周表示，"中共不事前宣布，就是要降低我们的警戒心，接续出现在台湾周围时，让大家感到措手不及。"

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"控制第一岛链"

分析人士指出，北京采取低调方式进行军事行动并发表不透明声明，意在迷惑。

"此次演习的变化在于其规模庞大，但是中方声明态度模糊，"新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院高级研究员、前美国国防部官员汤普森（Drew Thompson）说，"这进一步强化了外界对中国意图的不确定性。"

过去五年来，中国几乎每天都会派遣军舰和战机进入台湾周边海域和空域。台湾官员认为，中国企图通过这样的做法将在台湾周边的军事存在"常态化"。

台湾国防部官员表示，这次中国海军部署分布于第一岛链与第二岛链之间。 据信这是中国解放军首次对整个第一岛链部署军力。第一岛链从北太平洋千岛群岛开始，向南经日本，台湾，菲律宾到加里曼丹岛等在西太平洋的岛屿，将中国的沿海海域围绕其中。

如果中国控制了第一岛链，可能会阻止美国在台海冲突中向台湾提供援助。

"这是一项复杂的行动，一方面显示他们对台湾的不满，另一方面向美国及其盟友展示其军事实力，以此表明他们有能力控制第一岛链，"台湾国防安全研究院研究员苏紫云说。

一名地区安全外交官表示，不事张扬的军演显示，中国正在将对台军事行动常态化。

"中国似乎更关注阻止或推迟外部力量对第一岛链的干预，而不是单纯控制台湾周边地区。"该外交官说，"总有一天，他们将完成所有需要的演练，并有充分信心在对台发动攻势时应对任何突发状况。"

（路透社）

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