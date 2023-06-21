中国对俄罗斯银行实施限制

（德国之声中文网）美国国务卿布林肯访华与中国银行（Bank of China）决定限制俄罗斯客户与位于欧盟、美国、瑞士、英国的银行有关的转账交易，这两者或许是巧合。但另一方面，也可能是北京所作出的让步，以配合布林肯的中国行。还有一种可能是，这反映出俄罗斯在中国的战略与经济考量中，其重要性在逐渐消失。

俄罗斯国家媒体RBC以及该国另一家媒体Frank Media引述Finam银行称，中国银行开始终止俄罗斯通过其代理行账户以人民币、美元、港币和欧元进行的转账。UniCredit和Akibank也通报了这一消息。

根据目前的规定，实施制裁国家的银行被禁止与受制裁的俄罗斯实体直接交易，但第三方国家如中国并未被明文禁止这样做。

西方迄今为止不愿实施二级制裁措施，也就是禁止受制裁俄罗斯实体与非西方国家转账交易。

俄罗斯批评西方对此负责。Modulbank董事长谢缪诺夫（Pavel Semyonov）表示："这一决定不是中国作出的，而是欧美。他们想要借此加大制裁压力，切断以元的形式进行的替代性渠道。"

西方對俄羅斯的制裁究竟有沒有用？

布鲁塞尔4月首次对支持"俄罗斯战争机器"的中国企业实施制裁。列在欧盟清单上的包括金派科技有限公司。该公司已经受到美国制裁。

6月初，北京表示，会密切关注欧盟对俄罗斯第11轮制裁的讨论。讨论的制裁内容包括对被视为绕过现有制裁措施的第三国实施贸易限制。

分析：中国可能担心受到二级制裁

华盛顿"可靠投资中心"（Center for Accountable Investment）负责人宏茨（Eric Hontz）向德国之声表示："我认为，中国银行并非一概拒绝俄罗斯账户，而是仅限制有西方银行参与的部分活动。"

美国军事学院国际关系副教授珀森（Robert Person）认为："这显示中国担心可能受到二级制裁的威胁。"

前欧盟外交官洛特阿赫（Albrecht Rothacher）表示："毕竟，中国与美国、欧盟和英国的商业关系比与俄罗斯要重要得多，除了油气、木材和矿产以外。"

洛特阿赫认为，受制裁的俄罗斯实体可能会尝试透过中国规模较小的银行或其它国家的银行实施转账交易，比如土耳其、印度等。

宏茨则表示，绕过制裁的做法已经存在一段时间了："比如，我们看到俄罗斯与中亚之间的贸易与金融流动显著增长。中国的银行在中亚也有营业点。"

不过，也有专家认为，北京的战略利益意味着，与俄罗斯的经贸关系其重要性是有限的。这从一系列事件中似乎也可以看出来。银联支付曾在2022年3月Visa和MasterCard退出俄罗斯后，一度成为俄罗斯人的生命线，但如今切断了与俄罗斯受制裁银行之间的联系。中国工商银行与另两家中国主导的开发银行则在2022年切断了对俄罗斯贸易的融资。

智库"亚特兰大委员会"的尼可拉德兹（Maia Nikoladze）向德国之声表示："即便中国削弱了对俄罗斯的制裁效果，北京的行动始终都受到其战略利益的限制，也担心诱发美国的二级制裁。"

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