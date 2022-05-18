中国富豪郭文贵被捕 真相未完全揭开？

（德国之声中文网）明镜集团的创办人何频接受记者采访，提到自己之所以认识郭文贵是“经一位媒体同行介绍”，“郭文贵第一次打电话来便说自己是美国公民，后来要看他的护照，他居然没有理由地拒绝”。

谈到最初让郭文贵接受明镜的电视直播专访，何频表示“我们最开始对他要讲的内容，是作了一定的查证的，因为有几位相关人士的作证，我们便认为：这可能是民营企业家遭到政治迫害的好故事”。但后来，何频也有警觉，注意到“他讲的所谓内幕越来越不可思议，并且用非常下流的语言进行人身攻击”。

明镜停了郭文贵的直播之后，何频和明镜都受到了郭文贵的攻击。何频告诉记者：“他的这一天是注定的。当我们发现他提供的消息不实之后，他本人、组织的力量便开始对我们进行漫长、恶毒的构陷。我们始终以沉默等待法律对他和他同伙的审判。沉默是沉重的，饱受侮辱的，却是必要的。”然而他也补充：“现在真相远远没有到揭开的时候，涉及人性、政治、法律、商业很多层次，也涉及到中美时下的争斗，中美众多的部门、官员。”

何频坦承：“这件事对我而言是非常大的教训、内疚、反省。后来，我们对各种伸冤的事件，变得很谨慎。”

旅美学者滕彪也曾在《纽约时报》撰文指出，从2020年9月下旬开始，郭文贵就号召他的铁杆支持者前往反对者的住处进行抗议，滕彪本人也受到骚扰。

郭文贵爆料与谜团 "红色通报" 2017年3月初，生活在美国的中国商人郭文贵接受"明镜电视"的采访，对中共高官进行公开指控，受到舆论关注。美国之音中文节目与郭约定在4月19日进 行直播采访。而就在4月19日直播前不久，国际刑警组织对郭文贵发出"红色通报"，中国外交部发言人陆慷在例行记者会上予以证实。

郭文贵爆料与谜团 美国之音采访 4月19日，郭文贵仍出现在美国之音的镜头前。美国之音对郭文贵进行了一个多小时的直播采访。此前，美国之音曾宣布将进行三个小时的直播。5月初，与采访郭文贵有关的5名美国之音普通话语组员工被停职调查。

郭文贵爆料与谜团 中国官媒批驳 7月10日，中国官方新华社发表题为"郭文贵海航'爆料'真相调查"的文章。文中称，郭文贵"从国内高层获得所谓海航豪华公务机所有权等信息，并大肆编造种种离奇的'贪腐''情色'故事"，"实际上是其通过收买民航系统员工"收集信息后，"进行'深度加工'、歪曲解读"。

郭文贵爆料与谜团 海航 8月，《南华早报》报道，一名海航发言人称，6月致信美国之音，因美国之音"为郭文贵提供了一个机会，让他所谓'直接爆料'，而没有对信息源或信息的真实性进行核实"，对海航的声誉造成损害。美国之音回函称，郭文贵在采访中的表态完全属于个人观点。

郭文贵爆料与谜团 官司 除海航外，郭文贵的网上“爆料”言论还受到财新传媒及其总编胡舒立、SOHO中国董事长潘石屹以及中国住建部副部长黄艳的起诉。郭文贵在YouTube的视频以及在推特发表的照片中还提及许晴、范冰冰等明星。许晴发表“严正声明”，范冰冰亦发微博疑似回应。

郭文贵爆料与谜团 王岐山 《纽约时报》等国际媒体关注了郭文贵。在2017年5月的报道中纽时写到：郭文贵“声称负责反腐运动的中国二号领导人的家人，秘密拥有中国一个大型企业集团的大量股份”。这里所指的是时任中纪委书记王岐山和海航。十九大后，王岐山退出中央委员会。

郭文贵爆料与谜团 “谜团” 《纽约时报》近日发表文章“爆料者郭文贵：权力、金钱、秘闻与谜团”，其中提及，“郭文贵的声称也将一批流亡海外的异见人士和民主活动分子分为两派，尽管这些人本来似乎是郭文贵的天然盟友”。 作者: 德国之声 中文网



郭文贵被捕原因

流亡美国的中国亿万富翁郭文贵于3月15日上午在纽约被捕，美国司法部指控他策划复杂的投资诈骗计划，并藉由此从数千名粉丝中骗取至少十亿美金。

起诉书中提到，这些粉丝与郭文贵在中国问题上的看法一致，因此倾向于相信他在关于投资机会上的陈述。

即便郭文贵遭到正式起诉，还是有追随者在有关新闻下面抗议，认为是美国证券交易委员会诈骗，而媒体发布的新闻是对郭文贵的污蔑和诽谤。他们也表示，郭文贵被捕是「中国共产党在幕后主使的迫害行为」。

起诉书中，郭文贵遭控向他的几十万名网络追随者撒谎，承诺如果他们向GTV传媒集团、喜马拉雅农场联盟、G|俱乐部和喜马拉雅交易所进行投资，将获得巨额的利润。至少从2018年3月起，郭文贵就已经作为主谋开始策划这起复杂的金融骗局，他和自己的金融师余建明（Kin Ming Je）一起诈骗了数千人，获得超过十亿美金的收益。

起诉书中共列举了12项罪名，包括电汇欺诈、银行欺诈、证券欺诈和洗钱罪等。其中郭文贵被控犯下11项罪名，而同案被告余建明还被指控妨碍司法罪，被控犯下全部罪名。 12项罪名的最高刑期叠加之后，长达215年，但此刑期仅供参考。

检察官达米安·威廉姆斯（Damian Williams）表示，郭文贵用诈骗所得中饱私囊，包括为他本人和近亲购买一座50000平方英尺的豪宅、一辆价值350万美元的法拉利汽车，甚至还有两张价值36,000美元的床垫，以及为一艘价值3700万美元的豪华游艇提供资金。

威廉姆斯还宣布，在过去的几个月里，美国政府从21个不同的银行账户里收缴了郭文贵涉嫌欺诈所得中的6.34亿美元。执法部门15日还收缴了郭文贵用涉嫌欺诈所得购买的资产，包括一辆兰博基尼汽车。而拥有香港和英国双重公民身份的余建明目前仍在逃亡中。

美国证券交易委员会（SEC）亦在15日指控中国流亡商人郭文贵及其财务顾问余建明参与了涉及8.5亿美元的欺诈计划。

借社群影响力诈欺

郭文贵的诈骗手段和他在网络上的影响力紧密相关。 2020年4月21日，郭文贵在社交媒体上发视频，号召人们通过私募方式购买GTV媒体集团的普通股。据称，在2020年4月20日左右至2020年6月2日前后，他向5500多名投资者出售了价值约4.52亿美元的GTV普通股。投资者认为自己的资金将被用于帮助GTV发展业务，但私募结束后不久，郭文贵和余建明就指示将私募所得中的一亿美元投资于高风险对冲基金，最终受益人是一名郭文贵的近亲。

郭文贵在网络上获得强大的影响力和他在2017年进行的爆料密不可分。 2017年年初，已经流亡美国的郭文贵接受中文媒体明镜集团的电视直播专访，高调披露了多位中共权贵涉嫌贪污腐败的丑闻，尺度颇大，瞬间引起了舆论的热烈讨论。接着，他又接受美国之音的直播采访，继续披露中共高层内幕，爆料诸多吸引人眼球的内容，包括时任中共中央政治局常委王岐山家族及其下属贪污腐败、女明星与王岐山有染等，让他在网上收获大量粉丝。

2020年6月3日，郭文贵、郝海东、史蒂芬班农等人宣布成立“新中国联邦”，他欲推翻中共共产党的理念，更为他吸引了一批忠实的追随者。

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