中国富豪人数首超美国

根据瑞士信贷银行的一项研究结果，中美两国富人数量均继续增加，而中国富人数量首次领先于美国。
（德国之声中文网）瑞信周一（10月21日）公布的一份全球年度富裕调查报告显示，截止今年年中，有1亿中国人跻身占全球总人口10%的富人行列；美国是9900万。
瑞信经济与研究全球主管赫希勒-法伊德赫比（Nannette Hechler-Fayd'herbe）指出，"尽管过去12个月美中贸易关系紧张，两国在创造财富上均十分强劲，分别贡献了可观的3.8万亿及1.9万亿美元。"
该研究报告称，全球百万富翁数量估计将达到4680万，增加110万；整体净资产拥有量为158.3万亿美元，占全球财富总量的44%。美国新增百万富翁为其中的一半以上，为67.5万人。
根据该项研究结果，澳大利亚平均富裕水平下降--主因是汇率--，富翁减少12.4万；英国减少2.7万；土耳其2.4万。
该报告估计，全球有55920名成人的身家至少为1亿美元，4830人的净资产超过5亿。
全球财富去年增加了2.6%。该研究报告预测，未来5年，将增加27%，至2024年达到459万亿美元；百万富翁数量也将在同一时期增至近6300万。
处于底层的90%的人口在全球财富总量中的占比为18%；2000年时是11%。
报告指出，"尽管称贫富不均处于下降阶段现在还为时尚早，但现有证据显示，对最近的将来而言，2016年可能已为高峰。"
凝炼/达扬（路透社）
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