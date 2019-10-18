中国富豪人数首超美国

（德国之声中文网）瑞信周一（10月21日）公布的一份全球年度富裕调查报告显示，截止今年年中，有1亿中国人跻身占全球总人口10%的富人行列；美国是9900万。

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瑞信经济与研究全球主管赫希勒-法伊德赫比（Nannette Hechler-Fayd'herbe）指出，"尽管过去12个月美中贸易关系紧张，两国在创造财富上均十分强劲，分别贡献了可观的3.8万亿及1.9万亿美元。"

该研究报告称，全球百万富翁数量估计将达到4680万，增加110万；整体净资产拥有量为158.3万亿美元，占全球财富总量的44%。美国新增百万富翁为其中的一半以上，为67.5万人。

根据该项研究结果，澳大利亚平均富裕水平下降--主因是汇率--，富翁减少12.4万；英国减少2.7万；土耳其2.4万。

全球超级富豪最多的城市是哪些？ 冠军：香港 “超高净值资产人士”是指资产超过3000万美元的富豪。香港的这类富豪人数在去年一年内增长31%，已经超过一万人。

全球超级富豪最多的城市是哪些？ 亚军：纽约 2011年以来纽约首次被挤下冠军宝座。居住在这里的超高净值资产人士有8865人。

全球超级富豪最多的城市是哪些？ 第三名：东京 生活在东京的资产超过3000万美元的富豪有67885人。在富豪集中国家的排名中，日本名列第二。

全球超级富豪最多的城市是哪些？ 第四名：洛杉矶 美国西海岸的大都会洛杉矶是电影、娱乐产业的中心，也是文化、演艺界富豪云集之地。这里的UHNW富豪有5250人。

全球超级富豪最多的城市是哪些？ 第五名：巴黎 巴黎的UHNW富豪人数去年增加了17%，达到3950人，超过伦敦，成为排名最靠前的欧洲城市。

全球超级富豪最多的城市是哪些？ 第六名：伦敦 英国脱欧的决定做出后，不仅动摇了伦敦作为欧洲和全球金融中心的地位，富豪们对不列颠的信心似乎也受到影响。

全球超级富豪最多的城市是哪些？ 第七名：芝加哥 位于美国中西部、濒临大湖区，是美国历史悠久的工商业重镇。这里是世界上第一座钢架摩天大楼的诞生地。

全球超级富豪最多的城市是哪些？ 第八名：旧金山 旧金山所在的加州湾区气候宜人、自然风光秀美，向来是吸引文化先驱、艺术家的乐园。近几十年来又成为美国和全球IT和创新产业的中心。

全球超级富豪最多的城市是哪些？ 第九名：华盛顿 华盛顿特区不仅是美国的政治心脏，也是全美财富集中的地区。这里的人均GDP在美国名列前茅。

全球超级富豪最多的城市是哪些？ 第十名：大阪 大阪是日本重要港口和第二大城市，既有繁华的商业，也有历史古迹。在富豪集中的国家排行榜上，日本排名第二，仅次于美国。中国和德国列第三、第四位。 作者: 叶宣



该报告估计，全球有55920名成人的身家至少为1亿美元，4830人的净资产超过5亿。

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全球财富去年增加了2.6%。该研究报告预测，未来5年，将增加27%，至2024年达到459万亿美元；百万富翁数量也将在同一时期增至近6300万。

处于底层的90%的人口在全球财富总量中的占比为18%；2000年时是11%。

报告指出，"尽管称贫富不均处于下降阶段现在还为时尚早，但现有证据显示，对最近的将来而言，2016年可能已为高峰。"

凝炼/达扬（路透社）