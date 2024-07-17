中国富商郭文贵诈欺案 美国法院裁定有罪

流亡美国的中国富商郭文贵16日遭美国法院裁定串谋敲诈勒索、电信诈骗等9项罪名有罪，可能面臨数十年监禁刑期。辩护律师宣称，郭文贵的行为是为了“反共”；检察官则否定任何为郭文贵开脱的说法。

（德国之声中文网）经过近2个月的审判，美国曼哈顿的陪审团週二（7月16日）一致判定郭文贵犯有​​串谋敲诈勒索以及多种证券诈欺、电汇诈欺和洗钱罪行。最初的12项指控中，有9项被认定有罪，可能将面臨20年有期徒刑。

美国法官托瑞斯（Analisa Torres）今年11月19日将宣布量刑，预期郭文贵方将对裁决结果提出上诉。

曼哈顿联邦检察官表示，郭文贵在2018年至2023年间向社群媒体上的追踪者表示，和他一起参与一系列投资和加密货币计划“不会赔钱”，从而筹集了超过10亿美元。郭文贵还宣称，其中一部分计划所获得的资金，将用于挑战中国政府。

检察官称，郭文贵利用募集而来的资金购买奢侈品，包括一栋位于纽泽西州的豪宅、一辆红色蓝宝坚尼豪车和一艘游艇等。

週二在法庭上，郭文贵在听取陪审团宣读判决结果时神态自若，受审期间多次向旁听席的支持者合掌致意。

检察官威廉斯（Damian Williams）在判决结果公布后发声明表示：“郭文贵的数千名网络追随者成为受害者，而郭文贵因此得以过上放纵的生活。”

威廉斯说，郭文贵的一连串欺诈计划，“都是为了骗取他的忠实追随者的血汗钱，以利郭文贵可以在他5万平方英尺的豪宅里过日子”。

郭文贵的律师卡马拉朱（Sidhardha Kamaraju）辩称，纽泽西州的豪宅和蓝宝坚尼都不是郭文贵的私人财产，而是可供其追随者使用的豪华会员俱乐部的设施。

此前，郭文贵的辩护律师指他是一名狂热的异议人士，透过“炫富”展现出对中国共产党的政治批评，并表示陪审团不应该像检察官那般急于做出判决。

卡马拉朱在上週的结案陈词中表示，郭文贵“并不关心钱”，“他关心这场（反共）运动”。检察官莫瑞（​​Juliana Murray）向陪审团说，辩护律师宣称郭文贵关心反共运动的说法是对的，但他关心的理由之一“是因为那是他的私人存钱筒”。

《华尔街日报》报道指出，盡管如此，检方仍否定任何为郭文贵犯罪行为开脱的说法；他此次因涉及联邦重罪遭定罪的纪录，最终还有可能导致他在美国的庇护申请失败。

昔日富商成阶下囚

郭文贵曾被视为中国最富有的商人之一，2014年因高调揭露多名中国权贵人士涉及贪腐的丑聞，被北京​​政府指控他犯下强奸、绑架、贿赂等罪行通缉。郭文贵驳斥指这些指控都是“子虚乌有”，目的正是为了惩罚他曝光北京内部的腐败行为。郭文贵在2017年流亡美国。

2023年3月，​​美国司法部宣布起诉郭文贵，并于纽约将他逮捕。此后，他便被关押在纽约市布鲁克林的一所联邦拘留中心，法官认为郭文贵存在潜逃风险，因此不予保释。

涉嫌诈骗被捕 郭文贵庭上不认罪 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（路透社、美联社、法新社等）

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