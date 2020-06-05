中国宪法修正案取消国家主席任期限制

一生坎坷 诤言灼谏 毛泽东秘书李锐去世

曾任毛泽东秘书、在反右及文革中皆遭受迫害、六四事件中站在学生一边、晚年大力呼吁实行宪政改革的中共元老人物李锐本周六早晨在北京去世。他还曾举荐年轻的习近平，却在后者权居高位后斥其刚愎自用、文化水平低。