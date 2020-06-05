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中国宪法修正案取消国家主席任期限制

2018年3月，全国人大会议通过宪法修正案，取消国家主席任期限制，并将“坚持共产党领导”写入宪法正文，引起巨大的震动。

对于中共此次修宪计划，西方媒体一片批评声、认为这是习近平走向终身集权的信号，而中国官方媒体则称"中国已经成功解决并将继续有效解决党和国家领导层依法有序更替的问题"。

28.05.2020, China, Peking: Xi Jinping, Staatspräsident von China, hält in der Bestrebung, während der Abschlusssitzung des Chinesischen Nationalen Volkskongresses über eine nationale Sicherheitsgesetzgebung Hongkong betreffend abzustimmen, seinen Finger über einen grünen Knopf. Chinas Volkskongress hat die Pläne für ein umstrittenes Sicherheitsgesetz in Hongkong gebilligt. Der Beschluss fiel heute zum Abschluss der Jahrestagung des Parlaments. Foto: Mark Schiefelbein/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

网传蔡霞发言：中共是政治僵尸 换人为当务之急 05.06.2020

近日，网上流传一段被认为是前中共中央党校教授蔡霞的一次发言。在这段约20分钟的讲话中，蔡霞称中共已是“政治僵尸”。讲话的内容涉及修宪、经济等话题，并多次直指习近平，称他就是一个“黑帮老大”，挽救危局的当务之急是“换人”。
File - Chinese police try to stop photos being taken of the Jingxi Hotel (backgound) where the Communist Party Central Committee's is holding it's secretive Third Plenum in Beijing on November 12, 2013. The key meeting is expected to focus on economic reforms a year after a closely watched leadership transition. The four-day session of the full 376-member Communist Party Central Committee takes place at a closely guarded military hotel and traditionally sets the economic tone for a new government. AFP PHOTO/Mark RALSTON

四中全会能否破解内政外交难题？ 28.10.2019

中共中央十九届四中全会今天起在北京召开，鉴于当前中国面临经济下滑、香港动荡以及中美贸易谈判停滞不前等诸多问题，本次会议也就格外引起关注。
05.09.2006 (FILES) This file photo taken on September 5, 2006 shows Li Rui, then 89, a former secretary to former Chinese chairman Mao Zedong, posing during an interview in Beijing. - Mao Zedong's former secretary Li Rui, a bold critic of China's ruling Communist Party who spent a lifetime near the centre of elite politics, died on February 16, 2019 at the age of 101, his family said. (Photo by GOH Chai Hin / AFP)

一生坎坷 诤言灼谏 毛泽东秘书李锐去世 16.02.2019

曾任毛泽东秘书、在反右及文革中皆遭受迫害、六四事件中站在学生一边、晚年大力呼吁实行宪政改革的中共元老人物李锐本周六早晨在北京去世。他还曾举荐年轻的习近平，却在后者权居高位后斥其刚愎自用、文化水平低。
(180726) -- JOHANNESBURG, July 26, 2018 (Xinhua) -- Chinese President Xi Jinping delivers a speech titled Turn Our Vision into a Reality at the Plenary Session of the 10th BRICS summit in Johannesburg, South Africa, July 26, 2018. The session, hosted by South African President Cyril Ramaphosa, was also attended by Brazilian President Michel Temer, Russian President Vladimir Putin, and Indian Prime Minister Narendra Modi. (Xinhua/Li Xueren) (lmm) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

习近平： 大权在握 麻烦多多 13.08.2018

在修改宪法、取消国家主席任期限制仅数月之后，中国党和国家领导人习近平便遭遇了来自经济、外交以及内政领域的全面挑战。美联社认为，对习近平执政的方针政策的批评，显示了权力集中的弊端。

Interior view of the Great Hall of the People before the sixth plenary meeting for the First Session of the 13th National People's Congress (NPC) in Beijing, China, 18 March 2018. Li Keqiang was endorsed as Chinese premier at the ongoing session of the country's top legislature on Sunday in Beijing. He has served in the post since 2013. He was endorsed at the sixth plenary meeting of the first session of the 13th National People's Congress. Li, born in July 1955 and from Dingyuan, Anhui Province, is a member of the Standing Committee of the CPC Central Committee Political Bureau. He began his first job in March 1974 and joined the Communist Party of China (CPC) in May 1976. Li is a graduate of Peking University's Law Department where he earned a Bachelor of Law degree, and of the University's School of Economics where he completed an in-service graduate program in economics and was awarded a Doctor of Economics degree. Foto: Ge Jinfh/Imaginechina/dpa |

人大会议闭幕 重点决议有哪些？ 20.03.2018

本届全国人大会议中，修改宪法，取消国家主席任期限制是最受关注的焦点。此外中国党政最高领导层的人事变动也颇受瞩目。除此之外，还有那些要点需要了解？德国之声为您盘点如下。
20.03.2018+++ Chinese President Xi Jinping speaks at the closing session of the National People's Congress (NPC) at the Great Hall of the People in Beijing, China March 20, 2018. REUTERS/Damir Sagolj

13届中国人大闭幕 习近平：反分裂不称霸 20.03.2018

中国在近年来会期最长的两会中完成了许多重要决议，包括修宪废除国家主席任期限制。习近平也再次全票当选中国最高领导人。他说，“中国发展不对任何国家构成威胁”。
11.03.2018, China, Peking: Xi Jinping, Präsident von China und Vorsitzender der Kommunistischen Partei Chinas, wirft im Rahmen des 13. Volkskongresses in der Großen Halle des Volkes seine Stimme in eine Wahlurne. Foto: Andy Wong/AP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

习的权力游戏让党和人民的契约面临考验 17.03.2018

伴随着习近平进一步扩大手中的权力，中共与人民之间不成文的契约——我们管理国家，允许你们致富，只要你们不参与政治，开始面临前所未有的考验。
02.09.2015 ***** Bildunterschrift:BERLIN, GERMANY - SEPTEMBER 02: Chinese dissident artist Ai Weiwei pauses as he signs books for fans after a panel discussion at the Berlin International Literature Festival on September 2, 2015 in Berlin, Germany. Ai and poet Liao Yiwu participated in a conversation about literature, contemporary art, and their relationships with Chinese authorities. Liao had been imprisoned for four years in 1989, and in 2011, Ai was detained and beaten by security officials and then imprisoned for 81 days, only to reclaim his passport this past July, after which he went to Germany to meet his his partner Wang Fen and their son Ai Lao. (Photo by Adam Berry/Getty Images) Copyright: Getty Images/A. Berry

艾未未：修不修宪都一样 12.03.2018

正在悉尼举行展览的艾未未日前接受了澳大利亚广播公司的采访，认为中国全国人大通过修宪案、取消国家主席任期限制，其实并没有对中国政治构成实质上的改变。中国官方媒体则强调，修宪是“民心所向”。
FILE - In this June 14, 1961 file photo, Prime Minister Fidel Castro holds a cigar during a news conference in Havana, Cuba. For over half a century, the U.S. government tried many schemes to overthrow the Castro regime: poisonous cigars, an exploding seashell, the secret Twitter-like service in Cuba. U.S. President Barack Obama said Wednesday, Dec. 17, 2014 the United States will re-establish diplomatic ties with Cuba and bring change to the longstanding trade embargo. But it was unclear if all secret operations would cease. (AP Photo/RHS)

世界上执政最长的强权领导人 12.03.2018

赤道几内亚总统姆巴索戈是目前在位的世界上执政时期最长的领导人。进入20世纪以来，世界上执政时期最长的人当属古巴前领导人菲德尔·卡斯特罗。
A delegate holds his marked ballot during a plenary session of the National People's Congress at the Great Hall of the People in Beijing, Sunday, March 11, 2018. China's rubber-stamp lawmakers on Sunday passed a historic constitutional amendment abolishing presidential term limits that will enable Xi to rule indefinitely. (AP Photo/Andy Wong) |

中国修宪成功 = 全球民主衰落？ 11.03.2018

随着修宪案的通过，习近平将不受任期限制，可以在2023年之后继续担任国家主席。这也让许多西方学者的设想落空：他们曾认为，随着中国经济崛起、日益开放，中国的政治体制也将走向民主化。
11.03.2018 *** (180311) -- BEIJING, March 11, 2018 (Xinhua) -- A deputy to the 13th National People's Congress (NPC) casts her ballot on a draft amendment to the country's Constitution at the third plenary meeting of the first session of the 13th NPC in Beijing, capital of China, March 11, 2018. (Xinhua/Rao Aimin) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

修宪案高票通过 2人反对、3人弃权 11.03.2018

北京时间周日下午三时半左右，全国人大会议进行了一次"重头戏"投票：就宪法修正案进行表决。约20分钟后，人大主席团宣布修宪案通过。本次修正案将"坚持共产党领导"写入宪法正文，并取消了国家主席的任期限制。
05.03.2018, China, Peking: Die delegierten nehmen an der ersten Sitzung der Jahrestagung des chinesischen Volkskongresses in der Großen Halle des Volkes teil. Foto: xinhua/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

修改宪法呼之欲出  审查措施变本加厉 10.03.2018

人大投票将即，当局对言论管制愈发严格。但反对的声音并未因此而消失。
Yu Zhengsheng, chairman of the Chinese People's Political Consultative Conference (CPPCC), walks past Chinese President Xi Jinping to deliver a speech at the opening session of the CPPCC in Beijing's Great Hall of the People, Saturday, March 3, 2018. Yu urged the ruling Communist Party to rally non-mainland ethnic Chinese, including those overseas, around the country's national interests and help realize the Chinese Dream of national rejuvenation. (AP Photo/Ng Han Guan)

习近平修宪成功悬念何在？ 09.03.2018

舆论压力，激烈辩论和扣人心弦的投票。这些都是本周日中国人大代表们就解除国家主席任期限制表决时不可能发生的事情。但从理论上来说，代表们还是有可能投下反对票。
Ein Besucher betrachtet am 28.09.2017 in Peking (China) eine Wandbemalung bei einer Ausstellung über die Errungenschaften der chinesischen Regierung unter Präsident Xi während der letzten fünf Jahre. Die Ausstellung erfolgt vor dem im Oktober stattfindenden 19. Parteitag der Kommunistischen Partei Chinas. Foto: Mark Schiefelbein/AP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

习近平会用统一台湾为“登基”背书吗？ 07.03.2018

习近平提出中华民族伟大复兴的中国梦给民主台湾带来巨大压力。法新社认为，中共现在提出修宪，习近平可能有一生的时间实现他的野心，这更是让台湾“压力山大”。
Yu Zhengsheng, chairman of the Chinese People's Political Consultative Conference (CPPCC), walks past Chinese President Xi Jinping to deliver a speech at the opening session of the CPPCC in Beijing's Great Hall of the People, Saturday, March 3, 2018. Yu urged the ruling Communist Party to rally non-mainland ethnic Chinese, including those overseas, around the country's national interests and help realize the Chinese Dream of national rejuvenation. (AP Photo/Ng Han Guan)

“新皇帝”习近平让中国与世界危险同在 05.03.2018

批评者警告道，习近平至高无上的权力将中国带上一条危险的道路。身边尽是点头称道的人会让这名“强人”脱离现实：有谁还会对他说出真情？外交上更加地咄咄逼人也将势在必行。
A Chinese mobile phone user looks at the icon Weibo, the Twitter-like microblog of Chinese Internet portal Sina, on his smartphone in Ji'nan city, east China's Shandong province, 22 November 2016. Chinese social networking site Weibo on Tuesday (22 November 2016) said profit in the third quarter rose 1.5 times year on year to US$54.6 million as the company reaped a 48 percent jump in advertising and marketing income. Weibo also reported earnings of 24 US cents per share on revenue of US$176.9 million in the three months ended on September 30, beating analysts' estimates for 17 cents per share earnings on revenue of US$173.4 million, its quarterly earnings report showed. Weibo, whose second-largest shareholder is e-commerce giant Alibaba Group, has been boosting advertising income from online vendors as well as brand owners. In the third quarter, ad revenue made up 88.6 percent of Weibo°Øs overall income. Weibo's ad revenue from small and medium companies has doubled year on year ... for the third consecutive quarter, said Weibo Chief Executive Officer Wang Gaofei. The Twitter-like social networking service saw monthly active users grow 34 percent to 297 million in September. |

两会无热词 满屏皆敏感 05.03.2018

在中国政协、人大两会前夕，有关修宪、主席任期等议题的讨论被全面压制，社交媒体提前进入"敏感期"。与往年一样，北京一批异议人士也在两会前被"离京旅游"，或被加强监控。
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