中国宪法修正案取消国家主席任期限制

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2018年3月，全国人大会议通过宪法修正案，取消国家主席任期限制，并将“坚持共产党领导”写入宪法正文，引起巨大的震动。
对于中共此次修宪计划，西方媒体一片批评声、认为这是习近平走向终身集权的信号，而中国官方媒体则称"中国已经成功解决并将继续有效解决党和国家领导层依法有序更替的问题"。
近日，网上流传一段被认为是前中共中央党校教授蔡霞的一次发言。在这段约20分钟的讲话中，蔡霞称中共已是“政治僵尸”。讲话的内容涉及修宪、经济等话题，并多次直指习近平，称他就是一个“黑帮老大”，挽救危局的当务之急是“换人”。
中共中央十九届四中全会今天起在北京召开，鉴于当前中国面临经济下滑、香港动荡以及中美贸易谈判停滞不前等诸多问题，本次会议也就格外引起关注。
曾任毛泽东秘书、在反右及文革中皆遭受迫害、六四事件中站在学生一边、晚年大力呼吁实行宪政改革的中共元老人物李锐本周六早晨在北京去世。他还曾举荐年轻的习近平，却在后者权居高位后斥其刚愎自用、文化水平低。
在修改宪法、取消国家主席任期限制仅数月之后，中国党和国家领导人习近平便遭遇了来自经济、外交以及内政领域的全面挑战。美联社认为，对习近平执政的方针政策的批评，显示了权力集中的弊端。
本届全国人大会议中，修改宪法，取消国家主席任期限制是最受关注的焦点。此外中国党政最高领导层的人事变动也颇受瞩目。除此之外，还有那些要点需要了解？德国之声为您盘点如下。
中国在近年来会期最长的两会中完成了许多重要决议，包括修宪废除国家主席任期限制。习近平也再次全票当选中国最高领导人。他说，“中国发展不对任何国家构成威胁”。
伴随着习近平进一步扩大手中的权力，中共与人民之间不成文的契约——我们管理国家，允许你们致富，只要你们不参与政治，开始面临前所未有的考验。
正在悉尼举行展览的艾未未日前接受了澳大利亚广播公司的采访，认为中国全国人大通过修宪案、取消国家主席任期限制，其实并没有对中国政治构成实质上的改变。中国官方媒体则强调，修宪是“民心所向”。
赤道几内亚总统姆巴索戈是目前在位的世界上执政时期最长的领导人。进入20世纪以来，世界上执政时期最长的人当属古巴前领导人菲德尔·卡斯特罗。
随着修宪案的通过，习近平将不受任期限制，可以在2023年之后继续担任国家主席。这也让许多西方学者的设想落空：他们曾认为，随着中国经济崛起、日益开放，中国的政治体制也将走向民主化。
北京时间周日下午三时半左右，全国人大会议进行了一次"重头戏"投票：就宪法修正案进行表决。约20分钟后，人大主席团宣布修宪案通过。本次修正案将"坚持共产党领导"写入宪法正文，并取消了国家主席的任期限制。
人大投票将即，当局对言论管制愈发严格。但反对的声音并未因此而消失。
舆论压力，激烈辩论和扣人心弦的投票。这些都是本周日中国人大代表们就解除国家主席任期限制表决时不可能发生的事情。但从理论上来说，代表们还是有可能投下反对票。
习近平提出中华民族伟大复兴的中国梦给民主台湾带来巨大压力。法新社认为，中共现在提出修宪，习近平可能有一生的时间实现他的野心，这更是让台湾“压力山大”。
批评者警告道，习近平至高无上的权力将中国带上一条危险的道路。身边尽是点头称道的人会让这名“强人”脱离现实：有谁还会对他说出真情？外交上更加地咄咄逼人也将势在必行。
在中国政协、人大两会前夕，有关修宪、主席任期等议题的讨论被全面压制，社交媒体提前进入"敏感期"。与往年一样，北京一批异议人士也在两会前被"离京旅游"，或被加强监控。
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