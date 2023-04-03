中国宪法修正案取消国家主席任期限制

网传蔡霞发言：中共是政治僵尸 换人为当务之急

近日，网上流传一段被认为是前中共中央党校教授蔡霞的一次发言。在这段约20分钟的讲话中，蔡霞称中共已是“政治僵尸”。讲话的内容涉及修宪、经济等话题，并多次直指习近平，称他就是一个“黑帮老大”，挽救危局的当务之急是“换人”。