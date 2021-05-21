 中国宣布虚拟货币交易全部非法 | 经济纵横 | DW | 25.09.2021

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经济纵横

中国宣布虚拟货币交易全部非法

中国人民银行网站9月24日发文称，比特币等虚拟货币不具与法定货币等同的法律地位，相关业务活动都属于非法金融活动，“一律严格禁止，坚决依法取缔”。此文一出，多种网币应声跌价。与此同时，中国开发本国网币的道路畅通。

中国向比特币宣战

中国向比特币宣战

（德国之声中文网）中国央行宣布所有涉及加密货币的金融交易均属非法。该行表示，与数字货币相关的业务是"非法金融活动"，犯罪嫌疑人将受到刑事调查。

这样，中国不仅禁止数字货币交易，还禁止出售数字资产和加密衍生品交易。 

应声下跌

一段时间以来，中国领导层一再对数字货币示警，并对之采取严厉措施，籍此发出反投机、反洗钱的强烈信息。也因此，包括比特币在内的全球加密货币的价值一再大幅波动。在北京昨天表明了最新立场后，最著名的加密货币比特币立即下跌，贬值 6%以上；以太坊跌幅 10.7%。 

中国央行表示，过去几年，比特币等加密货币交易"破坏了经济金融秩序"，"助长了洗钱、非法集资、欺诈等犯罪活动"，威及公民的财产安全。自 2019 年起，中国禁止加密货币纯交易和"生产"。 

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    比特币是如何运作的？

    非常虚拟

    比特币是一种虚拟货币。作为支付手段，比特币并不拥有纸钞和硬币，而是基于加密运算。比特币的架构是去中央化的，因此其运营也不需要银行和中央银行来进行管理操控。所以，全球范围内都可以在同等条件下使用比特币，完全不同于迄今为止的货币系统。加密算法更是隐藏了使用者的身份与行踪

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    比特币是如何运作的？

    神秘的比特币之父

    2009年一月，一个笔名为“中本聪”的人发表了关于比特币的开源程序。之前几个月，此人或相应的开发团队就已公开发表了比特币运作模式的文字介绍。

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    比特币是如何运作的？

    如果获取比特币？

    可以通过多种渠道获得比特币：在网络平台上用普通货币合法购买，出售商品或服务获取比特币，或者当“矿工”自己生产比特币。

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    比特币是如何运作的？

    数码时代也离不开钱包

    解密货币要存在称为Wallet的电子钱包里。只有借助这个虚拟钱包，才能搞清比特币归谁所有。进行交易时，也离不开这个虚拟钱包。钱包本身可以存在智能手机、电脑、USB存储条或云端里。使用比特币处处离不开这只钱包。

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    比特币是如何运作的？

    用虚拟货币购物

    比如，X先生想用比特币向Y女士购买一顶帽子。这笔买卖要想成交，双方都必须拥有比特币公钥（相当于银行账号）和私钥（相当于银行转账时的确认码）。

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    比特币是如何运作的？

    区块链

    Y女士要将自己的公钥传送给X先生。X先生用他的私钥对公钥予以确认，并就此发出比特币交易申请。这个交易申请同其他数百起申请一道，被集中在一个区块里。（这就是常说的区块链，稍后详解）。

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    比特币是如何运作的？

    数码化的挖矿工人

    这个区块会被传输给去中心化比特币网络中的所有电脑，这些电脑也被称为矿工。他们会审核这笔将比特币从一个钱包转到另一个钱包的交易，然后予以确认。理论上，所有的人都可以将自己的电脑投入挖矿工作。不过，现在从事挖矿的，基本都是专业性的挖矿公司。

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    比特币是如何运作的？

    辛劳的显卡

    转账之前，“矿工”必须要为每一个区块解决数学难题。为此目的，用于挖矿的计算机必须拥有强大的功率和高效的显卡。“挖矿”如同数学竞赛，多名矿工同时试图从区块链里解开一个区块。谁最先解开难题，谁就会得到相应的奖励 - 比特币。

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    比特币是如何运作的？

    如同一条珍珠项链

    X先生和Y女士的区块是整个一个链条的组成部门，也就是所谓的区块链。在这个去中心化的数据库中，储存着所有同比特币相关的交易信息。因此，区块链的作用就相当于虚拟货币的账本：在这个账本上包含所有的交易和钱包信息，拥有者本人却是匿名的。

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    比特币是如何运作的？

    矿区分布

    在矿机总功率方面，中国遥遥领先，因挖矿而耗费的电力也同样遥遥领先。根据剑桥大学发布的比特币耗电指数，其他重要的比特币“挖矿”国家还包括美国、俄罗斯、哈萨克斯坦、伊朗以及马来西亚。现在，只有在电费极其低廉的情况下，“挖矿”才有利可图。

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    比特币是如何运作的？

    惊人的耗电量

    比特币的计算过程需要耗费大量电力。根据剑桥大学发布的比特币耗电指数，每年比特币的耗电量高达1200亿度，比上图任何蓝色标注国家的总耗电量都高。

    作者: Per Sander, Gudrun Haupt


加密货币作为一种旨在独立于各国央行运作的支付手段而问世，因此，很难对其进行监管。批评者警告数字货币币值大幅波动 ，更易成为投机和投资的对象，而非正常支付手段，从而可能导致巨额损失。新近，又发生针对加密货币平台的骇人听闻的黑客攻击。

另一方面，中国正开发自己的网币。随着周五信号的发出，当局为出台受严格导控制的本国加密货币铺平了道路。

（法新社，路透社，美联社） 

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