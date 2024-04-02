中国宣布缅甸再次移交352名“电信诈骗嫌犯”

（德国之声中文网）中国驻缅甸大使馆4月1日在微信发布消息称，中缅警方在缅甸北部木姐地区联合行动，“352名中国籍电信网络诈骗犯罪嫌疑人被移交”给中方。

这则消息称，去年以来，由于缅甸北部网络诈骗形势严峻，中国与缅甸警方展开一系列联合行动，“累计4.8万名中国籍涉诈犯罪嫌疑人被移交”中方。消息称，“缅北涉我电信网络诈骗犯罪形势明显好转”。

3月1日，中国驻缅使馆发消息称，“今年首批497名在缅甸实施跨境电信网络诈骗的犯罪嫌疑人被移交”给中方。

1月30日，中国驻缅使馆称，缅甸警方向中方移交了白所成等10名缅北重大犯罪嫌疑人。

DW紀錄片：中國黑幫的詐騙工廠

去年8月，联合国人权办公室发布报告称，据可靠消息显示，缅甸全国可能至少有12万人被迫从事网络诈骗活动。

许多诈骗中心位于缅甸东北部掸邦果敢地区的老街（Laukkai）。据报道，该国反叛武装在与军政府的对抗中，掌握更多地区的控制权。少数民族武装联盟掌控了老街。而该联盟此后表示将扫除这些网络诈骗中心。中国政府1月曾宣布，在中方斡旋下，缅军与果敢等缅北民族武装组织达成停火协议。

据联合国去年的报告，除缅甸外，柬埔寨估计也有10万人左右被迫从事网络诈骗活动。老挝、菲律宾和泰国等东南亚国家也被确定为贩运的主要目的国或过境国。缅甸、柬埔寨等国家的这些诈骗中心每年攫取数十亿美元的收入。

（法新社、路透社等）

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。