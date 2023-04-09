 中国宣布结束军演 俄：北京有权回应“挑衅” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.04.2023

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中国宣布结束军演 俄：北京有权回应“挑衅”

中国周一宣布为期三天的军演结束。中国外交部表示，军演是对“台独”分裂势力与外部势力勾连挑衅的严重警告。日本，欧盟都表达关切。俄罗斯表示，北京完全有权回应对中国的一再 "挑衅"，并在台湾周边进行军事演习。

蔡麦会结束后，中国军方宣布在台海展开为期3天的军事演习

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(德国之声中文网)中国宣布结束为期三天的环台军演。中国官媒央视报道，东部战区新闻发言人施毅陆军大校周一傍晚表示，4月8日至10日，中国人民解放军东部战区圆满完成环台岛战备警巡和“联合利剑”演习各项任务，全面检验了实战条件下部队多军兵种一体化联合作战能力。战区部队全时待战、随时能战，坚决粉碎任何形式的“台独”分裂和外来干涉图谋。

陆委会周一表示，北京为达到恐吓台湾民众效果，有可能让一些台湾媒体协助增加报导解放军军演，旨在强化台湾社会内部不安效果，达到政治目的。台湾中央社报道，陆委会表示，台湾媒体是否接受陆方指示要求增加报导中共解放军军演一事，陆委会目前没有直接相关讯息“但是近日已发现国内部分媒体整篇报导及引用的相片或影像，完全照中共的官方媒体直接转载”。陆委会呼吁，两岸应和平理性进行交流，切勿误判情势，升高台海及区域紧张情势，破坏两岸关係，试图以武力恫吓迫使台湾民众屈服，这样的图谋绝不会得逞。

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中国外交部本周一的例行记者会上，外交部发言人汪文斌也对军演表态。根据中国外交部，他说，这是对“台独”分裂势力与外部势力勾连挑衅的严重警告，是捍卫国家主权和领土完整的必要行动。

路透社报道，日本政府一名发言人周一表示，日本一直 "非常关注"中国在台湾周边的军事演习。鉴于日本南部岛屿近距台湾，日本长期以来一直关注中国在该地区的军事活动。欧盟周一也表示关切，称台湾问题不应诉诸武力，因为任何升级、意外都会对全球产生巨大的影响。俄罗斯周一也发表评论，表示北京完全有权回应对中国的一再 "挑衅"，并在台湾周围进行军事演习。

（综合报道）

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