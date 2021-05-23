中国宣布暂停新兴高危体育赛事

(德国之声中文网) 中国体育总局周三 (6月2日) 公告，将暂停所有缺乏国家安全标准的体育比赛，项目包括山地越野、戈壁穿越、翼装飞行、超长距离跑。通知中说这些活动「管理责任不清、规则不完善、安全防护标准不明确」。

公告中也表示，「为迎接建党100周年营造良好的环境和氛围」，要全面做好风险管理。通知里说道:「体育总局将对体育赛事活动进行全面梳理，加快完善管理制度，健全标准规范，全面加强对体育赛事活动安全的管理保障。」

不过这项公告中没有说暂停会持续多久，也不清楚在暂停生效期间是否仍允许运动员进行训练。法新社报导，在北京大力提倡所有年龄层的运动同时，长跑和其他极限运动本来一直在中国蓬勃发展，但全国各地涌现的比赛许多监管不力，笼罩在安全问题的阴影下。

这些担忧终于在上个月达到了顶点。5月22日中国甘肃省白银市举行的100公里越野赛，由于冻雨、大风和冰雹袭击参赛者，造成172名参赛者最后有21人不幸死亡。这个悲剧引发民众不满，质疑组织者为何明显无视即将到来的极端天气。许多人呼吁对体育赛事进行更严格的立法。

(法新社、中国体育总局)

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