 中国宣布暂停新兴高危体育赛事 | 足坛体坛 | DW | 03.06.2021

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足坛体坛

中国宣布暂停新兴高危体育赛事

甘肃省白银市黄河石林百公里越野赛因极端天气造成21名参赛选手死亡。现在中国官方提出最新措施。

China Mountain Marathon Unfall Rettungsarbeiten

图为中国搜救人员深入甘肃省白银市景泰县搜寻越野赛幸存者的画面。100公里山地马拉松比赛最后造成21死亡。

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参加甘肃白银山地越野百公里赛事的172名选手中，有21人不幸遇难。甘肃省政府已经正式启动了调查工作。就目前已经公开的信息来看，到底有哪些因素酿成了这场惨剧？

在遭遇了低温、狂风、暴雨、冰雹等一系列极端天气后，总计有21名选手在甘肃白银黄河石林山地马拉松百公里越野赛中不幸遇难。此次户外赛事海拔较高，加剧了遭遇极端天气时的失温风险。发生事故后，比赛已经提前终止。

(德国之声中文网) 中国体育总局周三 (6月2日) 公告，将暂停所有缺乏国家安全标准的体育比赛，项目包括山地越野、戈壁穿越、翼装飞行、超长距离跑。通知中说这些活动「管理责任不清、规则不完善、安全防护标准不明确」。

公告中也表示，「为迎接建党100周年营造良好的环境和氛围」，要全面做好风险管理。通知里说道:「体育总局将对体育赛事活动进行全面梳理，加快完善管理制度，健全标准规范，全面加强对体育赛事活动安全的管理保障。」

不过这项公告中没有说暂停会持续多久，也不清楚在暂停生效期间是否仍允许运动员进行训练。法新社报导，在北京大力提倡所有年龄层的运动同时，长跑和其他极限运动本来一直在中国蓬勃发展，但全国各地涌现的比赛许多监管不力，笼罩在安全问题的阴影下。

这些担忧终于在上个月达到了顶点。5月22日中国甘肃省白银市举行的100公里越野赛，由于冻雨、大风和冰雹袭击参赛者，造成172名参赛者最后有21人不幸死亡。这个悲剧引发民众不满，质疑组织者为何明显无视即将到来的极端天气。许多人呼吁对体育赛事进行更严格的立法。

(法新社、中国体育总局)

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