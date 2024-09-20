中国宣布将逐步恢复日本水产品进口

自2023年8月24日日本政府启动福岛第一核电站核污染水排海以来，作为海鲜最大市场的中国就没再进口日本水产品。这一情形未来将有可能逐步改变。

（德国之声中文网）日本政府启动福岛核污染水排海后，北京与东京围绕这一问题进行了密集磋商，今年8月中下旬达成双边共识，将对外发表。

中国外交部周五（9月20日）发布消息称，中日双方就福岛第一核电站核污染水排海问题达成四点共识，其中包括"日方欢迎在国际原子能机构框架下设立覆盖排海关键环节的长期国际监测安排，并将确保中国等所有利益攸关国有效参与其中以及这些参与国的独立取样监测、实验室分析比对得以实施"，以及"中方将在有效参与国际原子能机构框架下的长期国际监测和参与国的独立取样等监测活动实施后，基于科学证据着手调整有关措施，逐步恢复符合规准的日本水产品进口"。

一年以来，中国能否参加国际原子能机构下的取污水水样并进行独立检测，以及日本海产品出口事宜是双方争执的焦点。

周五，中国外交部发言人毛宁在例行记者会上强调，中日双方达成共识文件，并不意味着中方立即全面恢复日本水产品进口。

2023年7月，中国先宣布禁止进口福岛等地的食品，当年8月，中国又全面禁止了日本全国各地的水产品进口。中国将该事宜通报了世贸组织。水产品出口在日本外贸中不占有很大的比例，但中国大陆是日本海鲜最大的海外市场，占总量的22.5%，其次是香港，占20%。这两地禁令对日本渔业是一个重大打击。

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（路透社）

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