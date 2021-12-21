中国宣布对5名美国官员实施反制裁

（德国之声中文网）针对美国国务院近日根据《香港自治法》对5名香港中联办副主任实施制裁，中国外交部发言人赵立坚周四（12月30日）在例行记者会上回应称："中方对美方依据国内法制裁中方人员、干涉中国内政的行径，坚决反对，强烈谴责。"

赵立坚宣布，根据《反外国制裁法》对"美方错误行径"采取对等反制，针对美国前商务部长罗斯（Wilbur Ross）、美国国会美中经济与安全评估委员会（USCC）主席卡罗琳·巴塞洛缪（Carolyn Bartholomew）、国会-行政部门中国委员会（CECC）前办公室主任乔纳森·斯迪沃斯（Jonathan Stivers）、美国国际事务民主协会金度允（Doyun Kim）、美国国际共和研究所在港授权代表亚当·金（Adam King）等5名美方人员实施制裁。制裁的措施包括禁止上述人员入境，包括香港、澳门，冻结其在华财产，禁止中国公民及机构与其交易。

香港举行立法会换届选举的隔日，美国国务院依据《香港自治法》向国会递交报告，点名香港中联办副主任陈冬、何靖、卢新宁、谭铁牛和尹宗华破坏香港自治，警告金融机构若与其交易将面临制裁。

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去年7月，美国前总统特朗普签署《香港自治法》（Hong Kong Autonomy Act），另外签署行政命令，终止香港在美国法律下的特殊地位，以惩罚中国对香港的 "压迫行动"。这项《香港自治法》要求国务卿向国会定期通报实际帮助中国破坏《中英联合声明》或《香港基本法》承诺的海外人员，与他们有生意往来的金融机构也会受到惩罚。路透社指出，去年以来依据《香港自治法》已经有39人被列入制裁名单。

由于美国财政部在今年7月已经宣布对上述5人以及另外两名中联办官员实施制裁，冻结其在美资产并禁止美国人士与其往来，赵立坚批评美国，"重复宣布是翻旧账、炒冷饭，无非是借炒作涉港问题，服务遏制中国的政治图谋"。

赵立坚在记者会上再次敦促美方撤销对中方人员的制裁，"停止插手香港事务，干涉中国内政"，并强调中方将继续依法采取一切必要措施，捍卫国家利益和尊严。

（综合报道）

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