中国宣布对美国七家军工企业采取反制措施

12月27日，中国宣布对七家美国公司实施制裁。这是中方对上周华盛顿批准一项5.71亿美元对台军援计划做出的回应，北京称，该项对台军售计划是对中国“主权和领土完整”的严重侵犯。

（德国之声中文网）上周五，美国总统拜登授权向台湾提供一项价值高达5.713美元的军事援助。作为回应，中国外交部在宣布对美国企业实施制裁时表示，华盛顿的作为“严重干涉中国内政，严重损害中国主权和领土完整 ”

中国外交部还在声明中对美国的“2025财年国防授权法案” 进行了抨击。这项法案中包括同台湾的安全合作倡议，并呼吁加强同台湾国防工业开展合作等内容。

中国外交部称，北京将冻结七家美国防务公司在“在我国境内的动产、不动产和其他各类财产”。这七家公司包括英斯图公司（Insitu）、哈德森技术公司（Hudson Technologies）、萨罗尼克科技公司（Saronic Technologies）、爱尔康公司（Aerkomm Inc.）、国际海洋工程公司（Oceaneering International, Inc.） 以及雷神加拿大公司和雷神澳大利亚公司。

中国外交部发言人毛宁：美国“以武助独”只会引火烧身，自食恶果。 图像来源: Kyodo/picture alliance



中国方面周五宣布实施的制裁措施中，还禁止上述公司今后同中国境内的实体和个人开展业务。

美国并没有在外交关系层面上承认台湾，但同时又是台湾最重要的战略盟友和最大的武器供应国。

中国曾多次宣称，必要情况下，将不惜动用武力实现对台湾的控制，并在近年来加强了对台湾的压力。今年五月，台湾总统赖清德上台之后，中国已经举行了三轮大规模军事演习。

中国外交部发言人毛宁发出警告说，美国“以武助独”只会引火烧身，自食恶果。她表示：“中方将继续采取一切必要措施，坚定捍卫自身主权安全发展利益。 ”在周五北京的最新声明之前，中国已在本月早些时候宣布了对另外13家参与对台军售的美国企业实施制裁。

(法新社）

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