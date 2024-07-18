中国宣布对欧盟猪肉抽查方案 三家公司入选

中国政府一个月前宣布对进口自欧盟的猪肉产品启动反倾销调查。现在中国商务部公布了抽样方案和将调查的公司名单。

（德国之声中文网）中国商务部周四（7月18日）发布了“关于相关猪肉及猪副产品反倾销案抽样方案及初步抽样结果的通知”。

今年6月17日，中国商务部宣布对原产于欧盟的进口相关猪肉及猪副产品进行反倾销立案调查。商务部官网的新闻稿称，鉴于相关出口商和国内生产者数量众多，难以全面调查，调查机关决定采用抽样方法进行调查。

三家分别来自丹麦、西班牙和荷兰的公司入选抽样调查名单。路透社报道指出，上述三个国家曾支持对中国产电动车征收特别关税。从7月5日开始，欧盟这一临时关税开始生效。

抽查重点是猪肉，包括猪脚、猪耳和内脏等副产品。调查将持续到2025年6月17日。中国2023年共进口了价值60亿美元的猪肉及内脏等副产品，其中一半来自欧洲。西班牙是向中国出口猪肉最多的欧盟国家，其次是荷兰和丹麦。

猪肉虽美 难挡欧中贸易战 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

法国干邑：首次听证

除了猪肉产品外，中国还在今年初对进口自欧盟的白兰地/干邑启动反倾销调查。此举被认为是针对法国的报复，因为法国也曾推动欧盟委员会对中国电动车的反补贴调查。

据中国海关统计，2023年1月至11月，中国进口的干邑价值达15.7亿美元。而法国干邑占欧盟出口总量的99.8%。

据法国干邑行业游说团体BNIC发布的消息，本周四，法国干邑生产企业高层代表在北京出席了一场听证会。据称，法国奢侈品牌人头马君度（Remy Cointreau）、保乐力加（Pernod Ricard）以及 LVMH集团旗下的酿酒公司是调查的主要对象。

此次听证是法国干邑生产商方面首次有机会当面对其受到的指控做出陈述。欧洲行业组织和相关企业“再次坚决否认了任何有关倾销的指控”。

延申阅读：香车、美酒、化妆品：法中贸易的摩擦议题

（路透社）

©2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。