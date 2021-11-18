中国宣布外交降级 欧美力挺立陶宛

（德国之声中文网）立陶宛总理希莫尼特 (Ingrida Simonyte)周日 (11月21日)说，「驻立陶宛台湾代表处」不具有正式外交地位，开设这样的代表处并不违反「一个中国政策」。

根据路透社，她说：「立陶宛希望与台湾建立更紧密的经济、文化和科学关系......我想强调的是，这一步骤并不意味着与『一个中国』政策有任何冲突或分歧。」

欧盟委员会发言人说，自今夏以来，欧盟行政部门「面对来自中国的持续胁迫性措施，一直站在立陶宛一边」。立陶宛邻国，也是欧盟成员的波兰，其总理莫拉维茨基 (Mateusz Jakub Morawiecki)21日表示，支持立陶宛采取的立场。

立陶宛外交部长兰茨贝尔吉斯 (Gabrielius Landsbergis)）21日在一份声明中说，将于23日前往华盛顿讨论开放立陶宛商品进入美国市场和发展共同投资项目。兰茨贝里斯预计会见美国负责经济增长、能源和环境的副国务卿费尔南德斯 (Jose W. Fernandez)，「讨论扩大和深化互利经济关系的可能性」。

路透社报道，立陶宛背后有美国的强烈支持，立陶宛将在24日与美国进出口银行签署一份6亿美元的出口信贷协议。

中国宣布将与立陶宛之间的外交关系降为代办级

中国降级立陶宛外交关系

中国外交部11月21日发布声明宣布，将与立陶宛之间的外交关系降为代办级，作为对立陶宛允许台湾在该国设立“驻立陶宛台湾代表处”的回应。此前，台湾方面18日宣布其驻立陶宛代表处正式挂牌运作，自即日起将负责立陶宛全境包含“领事”等业务。

中国外交部的声明指出，立陶宛无视中国政府的严正立场，执意允许以台湾名义在立陶宛设立“代表处”，在国际上制造“恶劣先例”。鉴于中立赖以建立大使级外交关系的政治基础遭到立方破坏，中国政府为了维护自己的主权和国际关系基本准则，不得不将中立两国外交关系降为代办级。声明强调，立陶宛政府必须承担由此产生的一切后果。

路透社报道指出，中国将台湾视为自己领土的一部分，不允许台湾在国际上享有国家地位，对于任何和台湾建立即使是非官方关系的国家，北京都会施加压力。今年夏天，当立陶宛决定允许台湾在该国设立办事处的时候，中国方面就已经提出了抗议，并且在8月份召回了中国驻立大使。

台湾设在欧美其它国家的代表处大多使用“台北代表处”这个名称，避免提到“台湾”，而这次在立陶宛则是直接以“台湾”名义开设代表处，这在北京看来就是旨在制造“一中一台”的行动。

台湾外交部在宣布代表处正式挂牌运作的新闻稿中还指出，台湾与立陶宛在半导体、金融科技等各项产业领域具有庞大合作潜力，“未来将持续在共享的核心价值上，致力促进双方人民友谊”。

立陶宛回应：有权和台湾开展合作

针对中国决定与立陶宛外交关系降级，维尔纽斯方面也在周日做出了回应。据路透社消息，立陶宛外交部发表声明，对中国的相关决定感到“遗憾”，并且表示“接受台湾在立陶宛设立代表处是基于经济利益做出的决定”。

该声明还强调，立陶宛再次重申自己坚持“一个中国”政策，但与此同时该国“也享有扩大和台湾合作，以及接受和建立（台方）非外交性质代表处从而保证交流合作务实发展的权利，就像很多其它国家已经做的那样”。

台湾陆委会周日也做出回应，台湾与立陶宛建立双边友好合作关系，这是国际社会成员交往的基本权利，并非中方所称的内政事务，其无权置喙。陆委会还批评北京“破坏国际关系原则损害台湾人民国际生存空间的行径蛮横不堪”。

美国副国务卿泽亚（Uzra Zeya）周五在维尔纽斯表示，美方反对“他国”干预立陶宛和台湾之间的关系。为了支持立陶宛顶住来自中方的压力，华盛顿方面许诺，美国进出口银行将在下周三和立陶宛签署一项6亿美元的出口信贷协议。

台湾还有哪些邦交国？ 危地马拉 拉丁美洲是台湾邦交国最集中的地方，共有11个。危地马拉西滨太平洋，东临加勒比海，北与墨西哥接壤，是古代玛雅文化中心之一。人口1124万，首都危地马拉城。居民多信奉天主教，官方语言为西班牙语。1933年与中华民国建交。

台湾还有哪些邦交国？ 尼加拉瓜 尼加拉瓜位于中美洲，首都马那瓜，人口608万，官方语言西班牙语。1955年与台湾建交，1985年断交。尼加拉瓜政府更替后，1990年双方恢复外交关系。2014年，由中资在尼加拉瓜修建的连通大西洋和太平洋的“第二条巴拿马运河”开工。但该项目因将对自然和社会生态构成严重破坏而备受争议。

台湾还有哪些邦交国？ 巴拉圭 巴拉圭是南美洲内陆国家，面积41万平方公里，人口664万，首都亚松森（Asunción），官方语言为西班牙语。农牧业是该国经济主要支柱，此外巴拉圭国家足球队是南美一支劲旅。1957年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 洪都拉斯 洪都拉斯位于中美洲，面积11.2万平方公里，人口810万，首都特古西加尔巴(Tegucigalpa)，官方语言为西班牙语。1941年与中华民国建交。

台湾还有哪些邦交国？ 貝里斯 又称伯利兹，前身为英属洪都拉斯，位置在中美洲东海岸。是人口最少、人口密度最低的中美洲国家。

台湾还有哪些邦交国？ 圣文森 全名为「圣文森特和格林纳丁斯」，简称圣文森国，位于拉丁美洲，1981年起与中华民国建立邦交关系。

台湾还有哪些邦交国？ 圣克里斯多福及尼维斯 又称圣基茨和尼维斯，位于加勒比海。2018年五月，在台湾被拒绝参与世界卫生大会(WHA)时，圣克里斯多福及尼维斯代表与台湾的卫生福利部部长见面并且支持台湾参与大会。

台湾还有哪些邦交国？ 海地 海地是加勒比海岛国，面积2.8万平方公里，人口1070万，首都太子港，官方语言为法语和海地语。海地是全球最贫穷国家之一。2010年发生大地震后，海地经济一定程度上依赖国际社会的援助。1956年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 圣露西亚 又译为圣卢西亚，是个位于加勒比海的火山岛国家。曾经在1997年与中华人民共和国建交，而与中华民国(台湾)断交。之后又在2007年与中华民国恢复邦交关系。

台湾还有哪些邦交国？ 史瓦帝尼 又译斯威士兰（Swaziland）位于非洲东南部，东邻莫桑比克，其余方向与南非接壤。面积1.74万平方公里，人口130万。官方语言为英语和斯瓦蒂语，经济上主要依赖南非。1968年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 帕劳 又译帛琉，位处西太平洋，1999年与中华民国建交。2017年开始，中国以帕劳与中华民国之间维持邦交关系为由，指示旅行社停飞帕劳之后，中国游客遽减。由于来自中国的旅客实在太少，帕劳太平洋航空甚至在2018年时，宣称以成本考量决定暂停飞往中国的航班。

台湾还有哪些邦交国？ 马绍尔群岛 马绍尔群岛是位于太平洋中部的岛国，由一千多个岛礁组成，面积181平方公里，人口5.3万，主要为密克罗尼西亚人，官方语言为英语和马绍尔语。1986年从美国托管下独立，1998年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 诺鲁共和国 又译为瑙鲁，是位于南太平洋中部的岛国，面积24平方公里，人口1.02万。二战期间瑙鲁被日本占领，战后由澳大利亚、英过、新西兰共同托管，1968年正式独立。1980年与台湾建交，2003年断交，2005年复交。

台湾还有哪些邦交国？ 图瓦卢 图瓦卢位于南太平洋，由9个环形珊瑚岛群组成，国土面积约为26平方公里，人口1.1万。1979年与台湾建交。图瓦卢海拔最高4.5米，受到海平面上升的严重威胁。2001年该国领导人在一份声明中说，由于面临国土被海水吞没的命运，该国居民将逐步撤离，举国搬迁新西兰。

台湾还有哪些邦交国？ 梵蒂冈 梵蒂冈是台湾在欧洲唯一的邦交国。位于罗马城内的梵蒂冈，面积仅为0.44平方公里，被称为城中之国，是天主教罗马教廷所在地。1942年与中华民国建交。 作者: 叶宣



目前全世界只有15个国家和台湾拥有正式外交关系。在过去数年中，已有多个台湾邦交国转投北京“怀抱”。而这些仅存的邦交国之一洪都拉斯11月底即将举行总统大选，选请看好的反对党候选人已经表示，如果当选将会与台湾断交。

（路透社、自由时报）

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