中国宣布制裁对台军售的美国企业

（德国之声中文网）中国外交部本周一在例行记者会上回答了中方是否就对台军售采取措施的问题。发言人赵立坚说，“将对参与此次对台军售的洛克希德·马丁、波音防务、雷神等美国企业，以及在售台武器过程中发挥恶劣作用的美国有关个人和实体实施制裁。”

今年10月21日，美国国务院批准向台湾出售总额约为18亿美元的3项武器装备案。这批军售案所涉及的武器系统包含海马斯多管火箭系统丶增程型距外陆攻飞弹与F-16新式侦照荚舱。

这是特朗普总统上台后第8次对台出售武器。美国国会会在收悉出售军火申请函后30天做出决定，但基于共和党和民主党在台湾事宜上持有共识，一般认为，该案否决的可能性很小。

中国外交部发言人赵立坚还强调，中方再次敦促美方恪守一个中国原则的承诺和中美三个联合公报的规定，停止售台武器和美台任何军事联系。他说，“我们将继续采取必要措施捍卫国家主权和安全利益。”

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