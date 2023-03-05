中国宣布今年国防预算增长7.2% 政府报告呼吁练兵备战

（德国之声中文网）根据中国财政部提出的2023年中央和地方预算草案报告，2023年国防支出为15537亿元人民币（约折合2240亿美元），增幅为7.2%，是4年来的最高增幅，超过中国政府设定的今年GDP增长约5%的幅度。与2013年相比，中国今年的国防预算总额已高出近一倍。过去三年，中国的国防预算增幅分别为6.6%、6.8%和7.1%。在2017年至2019年之间，中国国防预算增幅依次是7%、8.1%和7.5%。 2016年国防预算增幅为7.6%。2011年至2015年，中国国防预算增幅分别为12.7%、11.2%、10.7%、12.2%、10.1%。

大量投资军队现代化改造

法新社在报道中指出，与美国2023财年的8133亿美元的国防预算相比，中国的国防开支仍然相形见绌。不多，专家们指出，中国政府实际上的国防支出出要比公布的数额多得多，因为中国官方公布的国防预算不包括武警部队和海岸警卫队的开支，也不包括复员军人的退休金和一些军事基础设施的建设费用。就2019年而言，斯德哥尔摩国际和平研究所估计的中国国防预算比中国公布的数字高出约40%。

根据总部设在伦敦的国际战略研究所(IISS)的数据，中国人民解放军(PLA)有超过200万训练有素的现役军人，是世界上最大的武装力量。其中陆军96.5万人，海军26万人，空军39.5万人，还有一支12万人的战略导弹部队和一支拥有50万士兵的准军事部队。

近年来，北京方面对其军队进行了改造。2019年从陆军削减了近30万名士兵，同时为国防现代化投入了数十亿美元。北京计划"到2035年基本实现国防和军队现代化、到本世纪中叶全面建成世界一流军队的国防和军队"。

中国人民解放军有超过200万训练有素的现役军人

总部设在斯德哥尔摩的非营利组织安全与发展政策研究所所长尼克拉斯·斯旺斯特罗姆（Niklas Swanstrom）说："中国正在对其军队进行整体现代化改造，这非常需要投资，因为尽管有的部队已经是世界上训练和装备最好的部队之一，但其他部队仍然落后几十年。"

就船只数量而言，中国拥有世界上最大的海军，但舰队包含许多较小的军舰，包括护卫舰和轻型护卫舰。中国有三艘航空母舰，两艘可以使用，第三艘仍在测试中。美国有11艘航空母舰。

空军方面，五角大楼去年11月说，中国的空军正在 "迅速赶上 "西方的空军。根据英国智库国际战略研究所（IISS）的分析，过去三年里，中国歼-16和歼-20战斗机的年产量可能已经翻了一番。

中国还拥有大量的导弹储备，能够运送核武器的隐形飞机和轰炸机以及核动力潜艇。据斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）的数据，北京拥有约350枚核弹头，远远少于美国的5428枚和俄罗斯的5977枚。五角大楼去年表示，到2035年，中国的核储备预计将增加到约1500枚弹头。2021年8月，中国测试了一枚可携带核弹头的超高音速导弹，令美国等西方国家感到震惊。

政府工作报告：全面练兵备战

在3月5日的全国人大开幕式上，总理李克强在《政府工作报告》中呼吁军队要全面加强练兵战备。他说，"我们要深入贯彻习近平强军思想，贯彻新时代军事战略方针，围绕实现建军一百年奋斗目标，边斗争、边备战、边建设，完成好党和人民赋予的各项任务。全面加强练兵备战，创新军事战略指导，大抓实战化军事训练，统筹抓好各方向各领域军事斗争。"

总部设在斯德哥尔摩的安全与发展政策研究所所长尼克拉斯·斯旺斯特罗姆（Niklas Swanstrom）认为，北京似乎正在 "投资于接管台湾，并将美国排除在该地区之外的能力"。

2027年是中国人民解放军建军100周年。美国中央情报局局长伯恩斯今年2月底表示，美国情报显示，中国国家主席习近平已指示他的军队在 2027 年之前做好攻台的准备。不过，中情局认为，这并不意味着习近平决定在2027年或其他任何年份入侵。伯恩斯说，"我们的判断至少是习主席和他的军事领导层现在对他们是否能够完成入侵感到怀疑。"

新加坡南洋理工大学的中国军事专家夏尔（James Char）指出，亚洲各国都在增加国防开支，部分原因是 "它们各自对地区安全威胁的认知"。

日本2023年度防卫预算为6.8兆日元（约510亿美元），比2022年度预算增加26.3%。澳大利亚正计划投资约1280亿美元购买核动力潜艇。台湾2023年度的国防预算达新台币5863亿元，占GDP的2.4％，较去年增长13.9%。台湾国防部表示，预算重点将持续推动"机舰国造"、提高装备、补充弹药存量、提升后备战力，发展"不对称作战"（asymmetric warfare ）能力。此外，此次国防预算中含因应大陆空军频频扰台，台空军升空拦阻所耗费用。

（综合报道）

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