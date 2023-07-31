中国宣布九月起对部分无人机实施出口管制

（德国之声中文网）中国商务部发表声明称，从九月一日起，将对部分无人机马达、激光设备、通讯设备以及反无人机系统进行出口管制。

中国商务部发布的声明称，实施这一出口管制是为了"维护国家安全和利益"。在此之前，中国方面已宣布将对一些可被用于芯片制造的金属实施出口限制。早些时候，美国宣布将对中国获取尖端技术的可能性进行限制，比如禁止向中国出口用于高端芯片制造的光刻机等等。

中国商务部网站上登载的声明中称，"临时管制期间，对指标未达到现有管制指标和第一条规定指标的所有无人驾驶航空飞行器，出口经营者明知或者应当知道出口将用于大规模杀伤性武器扩散、怖主义活动或者军事目的的，不得出口。 "声明中还称，"出口经营者未经许可出口、超出许可范围出口或有其他违法情形的，由商务部或者海关等部门依照有关法律法规的规定给予行政处罚。构成犯罪的，依法追究刑事责任。 "

美国国会此前就已有议员表示，美国市面上出售的无人机中，半数以上是中国企业大疆制造的，而美国公共安全机构使用的无人机也大多来自中国。

大疆公司没有立即对路透社的置评请求做出回应。

就在今年四月，中国商务部还曾表示，美国及西方媒体有关中国产无人机被大量用于俄乌战场的报道"毫无根据"，目的是玷污中国相关企业的名誉。中国商务部当时还表示，中国将会加强对无人机出口的监管。

（路透社，中国商务部官网）

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