中国宣布不再承认BNO护照

（德国之声中文网）英国首相约翰逊本周五在一项声明中表示，英国针对香港人的BNO签证通道将于1月31日开启。他说：“我们为香港的BNO身份持有人在英国生活、工作和安居提供了新途径，对此我感到非常自豪。”

香港施行《国安法》之后，英国推出了新的BNO签证政策。根据该政策，成功申请到BNO签证的人士可以在英国生活五年后申请永久居民身份，获得定居身份12个月后可以申请英国国籍。 此前，BNO护照持有人只能在英国免签逗留6个月，但没有居留和工作权。

任何在1997年之前出生的香港居民都有申请BNO身份的资格。由此，英国新的BNO签证规定为大约290万香港公民以及他们约230万直系亲属移民英国铺平了道路。香港共有居民约750万人。英国方面估计，可能有多达322400名香港人会通过这一政策离开香港。

约翰逊在本周五的声明中还称，“通过此举，我们对英国与香港人之间的深厚历史联系和友谊表达敬意，并捍卫了英国和香港同样珍视的自由和自治。”

香港人的漫漫流亡路 许颖婷 21岁的许颖婷在2020年12月17日宣布离港，她是前学民思潮成员，也是在美港人组织We The Hongkoners发起人，曾在同3月针对美国人口普查发起活动，呼吁在美港人在普查问卷上的种族栏选择「其他亚洲人」，并填上「香港人」，澄清与中国人之间的分别。

香港人的漫漫流亡路 梁颂恒 前立法会议员、青年新政前召集人梁颂恒(中)，在2020年12月11日宣布与香港家人断绝关系，并辞去青年新政一切职务。隔日，梁颂恒证实自己身处美国华府，将申请政治庇护。

香港人的漫漫流亡路 最年轻流亡者 2019年反送中运动期间，少年曾志健遭警察实弹射中胸口闻名。其15岁女友因参与反送中，2019年曾被检控，在2020年12月14日宣佈抵达英国伦敦寻求政治庇护，成为记录上最年轻的流亡抗争者。

香港人的漫漫流亡路 许智峯 面對九項控罪的香港前立法会议员许智峯，在保释期间赴丹麦出席公务訪問，同行的還有其父母、妻子和兩名年幼子女。结束外访后，他在2020年12月3日宣布退出民主党、正式流亡，數天後他一家人的银行账户遭冻结，之後又獲部份解冻，港府谴责其弃保潜逃行为。

香港人的漫漫流亡路 香港中文大学女学生 一名因参与反送中示威被控暴动罪的香港中文大学女学生2019年赴德国申请难民庇护，2020年10月14日获批，成为因反送中运动获德国政府批准的首宗政治庇护个案。

香港人的漫漫流亡路 朱牧民 朱牧民是美國「香港民主委員會」總監、「占中三子」之一朱耀明兒子，是美國多部挺港法案幕後推手。他本身是美国公民，但在2020年7月31日同陈家驹、黄台仰、郑文傑、刘康、罗冠聪等人被港府通缉，是首位因《國安法》遭緝的外籍人士，也因此以後不能回到香港。

香港人的漫漫流亡路 刘康 18歲的香港效益主義黨主席、公開大學學生刘康，在2020年7月30日宣佈流亡，指6月底已到英國寻求政治庇护。他曾到英美领事馆请求制裁林鄭月娥，並出版主张港独书籍《轻论时政》。他流亡後遭警方通緝，涉嫌違反《國安法》中的煽动分裂国家、勾结外国或境外势力危害国家安全。

香港人的漫漫流亡路 罗冠聪 《香港国安法》2020年6月30日在中國人大常委會通過，香港众志随即解散，黃之鋒、羅冠聰等人陸續宣佈退黨。同年7月2日，罗冠聪透过脸书证实离港，落脚英国。他是反送中爆发后，最早离开香港的公众人物之一。他離港後，被香港警方以違反《國安法》、涉嫌煽動分裂國家罪名通緝。

香港人的漫漫流亡路 陳家駒 「香港独立联盟」召集人陈家驹曾因非法集结罪被捕，在2020年6月保释期间未报到，后证实离开香港，被爆料飞往荷兰，又传转匿英国。陈家驹也曾是学生独立联盟召集人与前公民党成员。他因煽动分裂国家、勾结外国或境外势力危害国家安全等罪名，于2020年7月31日被香港国安处通緝。

香港人的漫漫流亡路 郑文傑 曾在英国驻港领事馆任职的郑文傑曾在2019年被深圳公安以嫖娼为名带走，行政拘留15天后获释。随后郑到台湾暂避，辗转到英国暂居，终在2020年6月获得英国政治庇护。郑文傑现在英国筹组香港「流亡议会」，也创立英国港侨协会，盼协助在英港人融入当地生活又保有原文化。

香港人的漫漫流亡路 黄台仰 2019年5月，在反送中争议延烧期间，德国当局证实两位香港人－黄台仰与李东昇在2018年已获得德国庇护。黄台仰是本土民主前线前创办人，因参与2016年的「旺角骚乱」被控暴动等罪名，2017年9月弃保潜逃。黄台仰目前在哥廷根(Goettingen)大學修讀哲學和政治，也有份成立组织「避风驿」，协助流亡港人。

香港人的漫漫流亡路 李东昇 李东升为本土民主前线前成员，与黄台仰弃保潜逃到德国寻求庇护之后，于2018年获德国政府批出难民身份，2019年起在德国柏林的一所大学修读学位课程。

香港人的漫漫流亡路 林荣基 2019年，香港铜锣湾书店店长林荣基因担心《逃犯条例》修订后，自己会被引渡到中国大陆，4月即流亡至台湾，隔年在台湾重开铜锣湾书店。



中国强烈抗议并推出新规

英国政府发布该声明数小时后，中国外交部发言人赵立坚在29日当天下午举行的例行记者会上表示， “自1月31日起，中方不再承认所谓的BNO护照作为旅行证件和身份证明，并保留采取进一步措施的权利。”

他说，“英方罔顾香港已经回归中国24年的事实，不顾中方严正立场，公然违背承诺，执意炮制出台所谓量身定制的具有英国国民海外BNO身份的香港居民，赴英居留和入籍政策，并一再扩大适用范围。英方试图把大批港人变成二等英国公民，已经彻底改变了原来中英谅解的BNO性质。”

他进而称，英国现在所谓的BNO已经不再是原来的BNO，此举严重侵犯中国主权，粗暴干涉香港事务和中国内政，严重违反国际法和国际关系基本准则。中方对此强烈愤慨，坚决反对。

实际操作将如何进行？

尚不清楚的是，在实际操作中，中方的上述声明将意味着什么。香港居民在离开香港时需要使用香港护照或身份证。在前往大陆时需使用香港护照。他们唯一需要使用BNO的时候可能只是抵达英国或其他承认这一证件的国家时。同样不清楚的是，中国当局是否掌握了哪些香港人拥有BNO的信息。

乐然/洪沙（法新社、美联社、新华网）

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